El lanzamiento del videojuego GTA VI se ha convertido en un fenómeno de masas. Por una parte, la expectación que ha conseguido desde que lanzaran GTA V, en 2016, y, por otra, los éxitos en ventas que se le presuponen a la desarrolladora, Rockstar, que ha conseguido el mayor presupuesto en el desarrollo de un videojuego hasta la fecha. Amenaza, así, con trascender el sector.

La expectación que rodea a la nueva entrega de la saga ha llevado a trabajadores de distintos países a solicitar días libres para poder jugar desde el primer momento. Según el informe de Wanted: Time Off, en torno a 1,5 millones de empleados podrían ausentarse de sus puestos de trabajo en todo el mundo por el lanzamiento del videojuego. España ocupa, además, el cuarto puesto en el incremento de solicitudes de vacaciones para esas fechas, con un aumento del 44% respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, estas cifras no significan que las empresas españolas vayan a perder al 44 % de sus plantillas durante el lanzamiento. Así lo advierte Esther González Arnedo, profesora de Recursos Humanos y directora del Máster en Recursos Humanos de EAE Business School. Libre Mercado ha contactado con la especialista para analizar las consecuencias laborales de este fenómeno y las medidas que pueden adoptar las compañías para evitar que la expectación por el videojuego afecte a su actividad.

González Arnedo subraya que los trabajadores que han solicitado formalmente uno o dos días libres con cargo a sus vacaciones no generan absentismo. Se trata de una posibilidad legal siempre que la empresa pueda concederla y quede garantizada la cobertura del trabajo o el cumplimiento de los plazos comprometidos con los clientes. "Si es factible y la empresa lo puede conceder, no hay absentismo", explica.

La preocupación aparece en otros dos escenarios. Por un lado, las ausencias que puedan justificarse mediante supuestas enfermedades o indisposiciones. Por otro, una situación menos visible que González Arnedo denomina "presentismo digital": trabajadores que acuden a sus puestos, pero que, después de haber pasado la noche jugando, no rinden al nivel habitual. En esos casos, advierte, pueden trabajar con mayor lentitud y cometer más errores.

La especialista considera que el impacto será desigual y dependerá tanto de la composición de las plantillas como de la actividad de cada compañía. De acuerdo con los perfiles demográficos de los jugadores, los empleados varones de los nacidos entre 1981 y 1996 —popularmente llamados millennials o generación Y— y los nacidos entre 1997 y 2012 —generación Z— podrían verse más afectados. También apunta a una mayor exposición de los sectores tecnológicos y de servicios, como el marketing y las finanzas, mientras que el comercio, la industria y los negocios de atención al público podrían experimentar un efecto menor.

En cualquier caso, González Arnedo descarta que el fenómeno vaya a provocar necesariamente una caída significativa de la productividad en España. El principal riesgo estaría en el funcionamiento interno de determinadas empresas, especialmente cuando las ausencias coinciden con entregas, cierres o hitos importantes de proyectos. "Más que de una caída significativa de la productividad del país, las ausencias pueden afectar al funcionamiento interno", señala.

Poner cifras a ese impacto requiere tener en cuenta el coste salarial medio, el porcentaje de caída del rendimiento y el número de trabajadores afectados. Ella comenta que estos tres elementos permiten estimar las pérdidas económicas derivadas de una menor productividad. Además, las compañías pueden detectar algunas señales indirectas, como un aumento del tráfico hacia plataformas de streaming o una reducción del volumen de tareas completadas respecto a la media semanal.

Para anticiparse, las empresas medianas y grandes cuentan con herramientas de people analytics —la disciplina que recopila, analiza e interpreta datos sobre los empleados—, que permiten identificar variaciones inesperadas en los patrones de solicitudes de vacaciones y ausencias. La planificación de Recursos Humanos también debe contemplar otros acontecimientos deportivos, culturales o políticos que puedan alterar temporalmente la actividad, aunque la experta considera que ninguno suele tener un impacto tan agudo como el que se espera con GTA VI.

Una vez detectado el riesgo, la responsabilidad recae especialmente en los responsables de equipo. No se trata únicamente de cubrir las ausencias, sino de evitar que una jornada de menor rendimiento comprometa los objetivos de la compañía. González Arnedo comenta: "Los managers deben anticiparse a posibles turbulencias en la productividad revisando los plazos de proyectos e hitos clave para garantizar que los clientes no se vean perjudicados, reasignando tareas dentro del equipo y estableciendo unos servicios mínimos".

De hecho, también defiende que conceder flexibilidad puede resultar más rentable que mantener a una plantilla distraída. Comenta que los negocios de atención al público, comercio o industriales "tendrán en teoría un menor impacto" y que, a su vez, "hay que destacar que muchas organizaciones han visto en estos días libres una oportunidad para vender su cultura y su marca: dando el día libre a todos sus empleados y facilitando 100% de teletrabajo o día de cero reuniones". Como ejemplo menciona la multinacional suiza Logitech.

Ese modelo, no obstante, tiene límites. La autonomía debe ir acompañada de compromiso y considerar a los empleados "adultos responsables". "Yo doy autonomía y tú me das responsabilidad y compromiso con tu trabajo", resume González Arnedo. Cuando estos acontecimientos se gestionan desde la confianza y se mantienen los compromisos profesionales, concluye, la motivación y el compromiso de los empleados pueden incluso aumentar.