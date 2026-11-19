T.Capital Tech Fund, la firma inversora de Deutsche Telekom, ha anunciado una inversión de 100 millones de euros en la startup de inteligencia artificial francesa Mistral con la que busca apoyar a las empresas e instituciones alemanas en la adopción de la IA de origen europeo.

Con esta alianza estratégica se impulsan las inversiones de la teleco alemana en infraestructura soberana de IA y la presencia de Mistral en el país alemán, dentro de lo que destaca su centro de operaciones recientemente establecido en Múnich.

Ambas compañías han mostrado su compromiso con un ecosistema europeo de IA competitivo y soberano en el que se incluye tanto la infraestructura y los modelos de IA como sus aplicaciones empresariales.

Ferri Abolhassan, miembro del consejo de Deutsche Telekom y CEO de T-Systems, ha afirmado: "La competitividad de Europa depende de nuestra capacidad para desarrollar y utilizar una IA potente. Con la inversión en Mistral, ampliamos la combinación de tecnología de IA europea de vanguardia y experiencia en ingeniería con infraestructura fiable y capacidades de integración para ayudar a las empresas de toda Alemania a implementar una IA fiable".

Asimismo ha sostenido que "Alemania es conocida como la columna vertebral de la industria de Europa, y la IA es ahora fundamental para la competitividad industrial". "Creamos Mistral para que las empresas europeas puedan implementar IA de vanguardia bajo su control total, con sus propios datos y en su propia infraestructura. La inversión de T.Capital es una clara señal: juntos, DT y Mistral pueden brindar IA soberana y confiable a la industria y las instituciones públicas alemanas a gran escala", ha añadido.

Otro de los socios de T.Capital Tech Fund, Maneesh Sharma, ha comentado que "Mistral se ha consolidado como una de las empresas líderes en IA de Europa, combinando tecnología de vanguardia con un fuerte enfoque en las necesidades empresariales". "Vemos un gran potencial para que Mistral se convierta en un líder mundial en IA empresarial. Nuestra inversión de 100 millones de euros refleja nuestra confianza en el equipo, la tecnología y el mercado, a la vez que crea interesantes oportunidades con Deutsche Telekom", ha asegurado.

Como vehículo inversor de Deutsche Telekom, T.Capital gestiona más de 2.000 millones de euros en activos e invierte en empresas que respaldan sus prioridades estratégicas.