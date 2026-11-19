La compañía comercializadora de electricidad y gas española Factorenergia ha puesto en marcha el 'Plan Amigo', un nuevo programa de recomendaciones con el que sus clientes podrán beneficiarse de ventajas exclusivas, orientadas al ahorro, al recomendar la compañía a familiares y amigos.

En su primera campaña, los clientes que recomienden Factorenergia a otra persona recibirán un descuento de 25 euros en su factura de la luz, y la persona recomendada también disfrutará de otros 25 euros de descuento, siempre que contrate el suministro eléctrico de su hogar de manera online.

Una de las principales ventajas del programa 'Plan Amigo' es que no existe un límite en el número de personas que se pueden recomendar. De este modo, los clientes podrán invitar a tantos familiares o amigos como deseen y acumular bonificaciones de 25 euros por cada nueva contratación que se formalice a través de sus recomendaciones.

Además, el programa está diseñado para que los clientes puedan beneficiarse de estas ventajas de forma sencilla y sin complicaciones. Así, los descuentos de la primera campaña se activarán automáticamente y se aplicarán en la tercera factura, sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional.

"En Factorenergia queremos seguir ofreciendo ventajas a nuestros clientes y agradecer la confianza que depositan en nosotros. Con este nuevo programa, damos un paso más para que recomendar nuestra compañía tenga una recompensa real, tanto para quienes ya confían en nosotros como para quienes deciden sumarse. Y lo hacemos de forma sencilla, con descuentos directos que se aplican automáticamente en la factura de la luz", señaló Emili Rousaud, CEO de Factorenergia.

El 'Plan Amigo' se desarrollará mediante campañas de duración limitada, con una primera fase prevista de dos meses en la que se ofrecerán descuentos directos en la factura eléctrica. La compañía también contempla probar otras modalidades de incentivos en próximas campañas, como vales de Amazon por valor de 25 euros.

Con este lanzamiento, Factorenergia busca impulsar la incorporación de nuevos clientes y, al mismo tiempo, reforzar su relación con los consumidores actuales, ofreciéndoles ventajas económicas por recomendar sus servicios a personas de su entorno.