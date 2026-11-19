Havas España ha nombrado a Carmen Fernández de Alarcón vicepresidenta ejecutiva de la compañía, una posición de nueva creación desde la que liderará la integración de sus dos grandes redes de negocio, Havas Media Network y Havas Creative Network, con el objetivo de impulsar el crecimiento y fortalecer el posicionamiento del grupo en el mercado español.

El nombramiento supone un paso en la estrategia de Havas para reforzar su modelo de liderazgo transversal, favorecer una mayor coordinación entre creatividad y medios y ofrecer respuestas más ágiles e integradas a las necesidades de los anunciantes en un contexto de profunda transformación del sector.

Desde su nueva responsabilidad, Fernández de Alarcón liderará áreas estratégicas para el desarrollo de la compañía, entre ellas la integración de capacidades, la relación con los clientes, el plan de crecimiento, la identificación de nuevas oportunidades de negocio y la construcción de la reputación corporativa de Havas en España.

Integración y crecimiento

La creación de esta vicepresidencia ejecutiva refuerza la apuesta del grupo por un modelo de negocio que conecta creatividad, medios, tecnología, datos e inteligencia artificial, con el propósito de aportar mayor valor a sus clientes y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación de la industria de la comunicación.

Fernández de Alarcón aseguró que afronta esta nueva etapa "con la ilusión y la responsabilidad de seguir contribuyendo al crecimiento de la compañía, potenciando una visión transversal, transformadora y muy orientada al valor que aportamos a nuestros clientes y al mercado".

El movimiento organizativo se enmarca en la estrategia global de Havas de profundizar en la integración de sus capacidades y especialidades, apoyándose en Converged.AI, el sistema operativo del grupo que unifica datos, tecnología e inteligencia artificial para desarrollar soluciones de marketing y comunicación más eficaces y escalables.

Trayectoria internacional

Carmen Fernández de Alarcón cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de la comunicación y el marketing, con una trayectoria vinculada a la transformación empresarial, la gestión del talento, el desarrollo de negocio y la construcción de marcas. A lo largo de su carrera ha ocupado responsabilidades en compañías multinacionales como Procter & Gamble, WPP, BBDO Group y Havas.

Además de su actividad ejecutiva, forma parte de los consejos de Grupo Prisa, Catenon y la Cámara de Comercio Franco-Española. Su trayectoria ha sido reconocida en distintas clasificaciones de liderazgo empresarial, entre ellas la lista Forbes de las 100 mujeres más influyentes de España y el ranking Top 100 Mujeres Líderes en España.

Fundado en París en 1835, Havas es uno de los mayores grupos internacionales de comunicación, con cerca de 23.000 profesionales y presencia en más de 100 países. La compañía desarrolla su actividad mediante un modelo integrado que combina creatividad, medios, tecnología y producción, apoyado en la colaboración entre equipos y especialidades desde su red internacional de Havas Villages.