Aldi y Lidl han desatado las críticas de los agricultores valencianos con sus últimas promociones de naranjas. Las dos cadenas de supermercados han incluido en sus folletos ofertas de fruta de procedencia española con importantes descuentos, una estrategia comercial que ha llevado a la asociación agraria La Unió a pedir la intervención de la Administración, aunque eso suponga subir el precio de la fruta para los consumidores.

Aldi comercializa naranjas navelina de categoría I y origen España en mallas de cuatro kilos, con una rebaja del 21%. Lidl, por su parte, ofrece naranjas españolas de categoría I en envases de dos kilos y anuncia un descuento del 36%. Es decir, ambas cadenas anuncian naranjas a 0,95 euros el kilo.

La organización agraria considera que estas promociones banalizan el valor de la producción citrícola y pueden aumentar la presión sobre los precios que reciben los agricultores. Así que, aunque la ley no prohíbe que un supermercado lance una superoferta ni que reduzca sus márgenes para atraer clientes, la asociación ha solicitado una investigación ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y la Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana. También exige a ambas cadenas que retiren las ofertas y empiecen a vender las naranjas más caras, justo en un momento en el que las carteras de los ciudadanos ya están bastante castigadas por la subida de los precios.

Lo que sí prohíbe la ley es pagar al proveedor por debajo de los costes de producción. Por eso, La Unió pide que las inspecciones comprueben cuánto han pagado Aldi y Lidl por las naranjas y si las condiciones de compra respetan la Ley de la Cadena Alimentaria. En concreto, reclama revisar contratos, facturas, liquidaciones y justificantes de pago, además de las aportaciones promocionales y los descuentos posteriores que puedan reducir el dinero que finalmente perciben los proveedores.

El secretario general de la organización, Carles Peris, cuestiona quién asume el coste de estas campañas comerciales. "Aldi y Lidl deben explicar quién paga estas rebajas. Detrás de cada kilo de naranjas hay meses de trabajo, inversiones y gastos que el agricultor tiene que afrontar", sostiene.

Catálogos de Aldi y Lidl con las naranjas en oferta.

¿Cuánto cuesta producir naranjas?

La Unió hace referencia a un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) que dice que producir una hectárea de naranjas costaría unos 7.690 euros sin incluir la recolección y 11.440 euros si se incorporara esta tarea. Esta cifra no incluye gastos como la renta de la tierra, los seguros agrarios o los intereses de los capitales propios.

Teniendo en cuenta ese mismo estudio, una cosecha media da aproximadamente unos 29.860 kilos por hectárea. Eso supone que el coste para el agricultor sin recolección sería de unos 0,26 euros el kilo y de 0,38 euros el kilo con recolección. El precio estaría por debajo de los 0.95 euros el kilo que cuestan las naranjas en los supermercados.

En cualquier caso, en un contexto en el que las familias siguen soportando el encarecimiento de la cesta de la compra, este tipo de promociones permiten que los consumidores puedan acceder a productos básicos a precios más asequibles. Cuestionar estas campañas que obviamente benefician a los compradores podría terminar desincentivando los descuentos. Que un supermercado decida ajustar sus márgenes para atraer clientes forma parte de la competencia y, mientras respete la legislación, no debería confundirse con una práctica ilegal.