Grupo Albia ha celebrado la tercera edición de los Premios Albia de Sostenibilidad, con el objetivo de reconocer y visibilizar iniciativas en materia medioambiental, social y de buen gobierno que contribuyan a avanzar hacia un futuro más sostenible, así como impulsar el intercambio de buenas prácticas entre organizaciones de diferentes sectores.

Esta tercera edición ha supuesto un avance significativo en la evolución de estos galardones, pioneros en la industria funeraria, con la incorporación de dos importantes novedades. Por un lado, la nueva categoría internacional refuerza la proyección de los premios más allá de nuestras fronteras y permite reconocer iniciativas sostenibles desarrolladas en otros países.

Por otro, el Laboratorio de Ideas, una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios que busca fomentar la creatividad, la innovación y el talento joven, invitándolos a desarrollar propuestas que contribuyan a dar respuesta a los desafíos ambientales actuales.

Durante el encuentro, Daniel Palacios, director general de Grupo Albia, destacó la contribución de estos galardones al impulso de la sostenibilidad en el sector funerario y dijo que "esta tercera edición representa un importante paso en nuestro compromiso por promover un sector más sostenible, innovador y centrado en las personas. Queremos que estos premios continúen siendo un espacio de inspiración y colaboración para avanzar juntos hacia un futuro más responsable".

Por su parte, Carlos Gallego señaló que "con esta tercera edición, los Premios Albia de Sostenibilidad se han consolidado como punto de encuentro para organizaciones y profesionales que comparten el compromiso de generar un impacto positivo en el entorno y en la sociedad. El interés, la participación y la calidad de las candidaturas han vuelto a demostrar que existen iniciativas reales y transformadoras dentro y fuera del sector funerario".

En esta tercera edición, Gesit recibió el premio a la mejor iniciativa con conciencia medioambiental por su propuesta para trasladar al sector funerario soluciones de construcción sostenible, promoviendo una mayor eficiencia en el uso de los recursos y la reducción del impacto ambiental de las instalaciones.

Por su parte, Fundación Cudeca fue reconocida con el galardón a la mejor innovación o uso de la tecnología por un proyecto pionero que integra sensores no invasivos, dispositivos inteligentes y análisis de datos en los domicilios de pacientes que reciben cuidados paliativos, permitiendo anticipar riesgos, mejorar su seguridad y favorecer una atención más personalizada y humana en el hogar.

El premio a la mejor iniciativa de atención y acompañamiento emocional recayó en Fundación Salud y Persona por su servicio de asistencia psicológica especializada y de urgencia, orientado a acompañar a las familias durante el duelo y prevenir el desgaste emocional de los profesionales del sector funerario.

En la categoría de mejor iniciativa o proyecto con impacto social, HOGAR SÍ se alzó con el galardón por su proyecto de atención paliativa y garantía de últimas voluntades para personas en situación de sinhogarismo. La iniciativa, desarrollada en Madrid, Murcia y Córdoba, facilita el acceso a cuidados paliativos y acompañamiento integral en entornos seguros, garantizando el derecho a recibir una atención digna y a decidir sobre el final de la vida.

Por último, Loop Biotech recibió el premio a la mejor iniciativa o proyecto internacional por desarrollar Loop Living Cocoon™, el primer ataúd cultivado a partir de micelio de hongos y fibras de cáñamo recicladas. Esta alternativa 100 % natural y biodegradable, que se descompone en aproximadamente 45 días, ya está presente en más de 12 países y ha sido utilizada por más de 5.000 familias, contribuyendo a impulsar un modelo funerario más regenerativo.

En el marco del Laboratorio de Ideas, el proyecto ganador fue "Círculo Albia – Flores que acompañan", desarrollado por tres estudiantes de ESIC University. Su propuesta plantea dar una segunda vida a las flores utilizadas en los servicios funerarios mediante su reutilización, donación o transformación en recuerdos con valor emocional.

Asimismo, Grupo Albia otorgó tres reconocimientos honoríficos para poner en valor la trayectoria de personas y organizaciones que destacan por su contribución a la sociedad y al cuidado del entorno: al Pacto Mundial de la ONU España, por su labor en la promoción de la sostenibilidad empresarial y su impulso a la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la actividad de las organizaciones; al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), por su trayectoria en la protección del entorno, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra los delitos medioambientales, y, por último, a Roberto Brasero, por su labor de divulgación y sensibilización sobre el cambio climático.