La Comisión Europea ha abierto una investigación formal contra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) por un posible abuso de posición dominante que habría tenido como objetivo obstaculizar el comercio transfronterizo de sus bebidas dentro de la Unión Europea. Así, entre las prácticas bajo sospecha figura el uso de incentivos comerciales para que establecimientos minoristas limiten la importación de refrescos a España.

De este modo, el Ejecutivo comunitario quiere determinar si la compañía ha aplicado restricciones a sus clientes para impedir que compren bebidas en otros Estados miembros cuando puedan conseguir mejores condiciones comerciales. En consecuencia, la investigación se centra en posibles prácticas contrarias a las normas europeas de competencia y al funcionamiento del mercado único.

En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha explicado que Bruselas pretende esclarecer si la empresa ha estado creando barreras entre los mercados nacionales. "La gente consume refrescos a diario en toda Europa. Sin embargo, no deberían tener que pagar más simplemente por vivir en un país de la UE o en otro", ha señalado Ribera en un comunicado.

Barreras al comercio en la UE

Uno de los principales aspectos que examinará Bruselas es si Coca-Cola Europacific Partners aprovechó su posición en la cadena de suministro para condicionar las relaciones comerciales con sus clientes. De este modo, la investigación analizará especialmente los acuerdos con establecimientos del canal minorista, entre ellos supermercados, cafeterías, restaurantes y hoteles.

En concreto, la Comisión Europea sospecha que la compañía pudo vincular determinados descuentos por compras al por mayor a la obligación de no exportar las bebidas a otros países. De esta manera, los distribuidores y comercios podrían haber visto limitada su capacidad para adquirir productos en un Estado miembro y comercializarlos posteriormente en otro.

Por otra parte, Bruselas también quiere comprobar si la empresa utilizó incentivos económicos para influir en las decisiones de sus clientes y restringir las importaciones de bebidas refrescantes carbonatadas a España. Precisamente, este punto constituye uno de los elementos específicos de la investigación, ya que los servicios comunitarios sospechan que algunos acuerdos comerciales pudieron estar dirigidos a impedir que los minoristas introdujeran en el mercado español productos adquiridos en otros países europeos.

Asimismo, la Comisión Europea examinará asimismo si la compañía recurrió a una diferenciación de productos entre Estados miembros para dificultar el comercio transfronterizo. Así, entre las prácticas que están bajo análisis figura el posible uso de envases de distinto volumen en función del país de comercialización.

Otro de los aspectos investigados afecta a las condiciones de negociación con los mayoristas. Y es que la Comisión sospecha que la empresa pudo denegar a determinados distribuidores la posibilidad de negociar conjuntamente el suministro de bebidas para varios países. En su lugar, habría exigido que las negociaciones se desarrollasen de manera independiente en cada mercado nacional.

Con todo, la apertura de este procedimiento formal permite a la Comisión Europea investigar en profundidad las sospechas y solicitar información para comprobar si existieron prácticas contrarias a la normativa comunitaria. Si finalmente acredita una infracción, Bruselas podría imponer una multa a Coca-Cola Europacific Partners.

Por el momento, la investigación no tiene un plazo determinado de finalización, por lo que su duración dependerá de distintos factores, entre ellos la colaboración de la empresa investigada, la complejidad del expediente y el alcance de las prácticas que examinen los servicios comunitarios. En cualquier caso, la Comisión tendrá que determinar si los acuerdos comerciales, los incentivos y las posibles restricciones a las importaciones respondieron a una estrategia destinada a compartimentar los mercados nacionales.