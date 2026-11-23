Nuevos y preocupantes datos complican el escándalo que rodea la cúpula del gigante tecnológico estadounidense. Alice Huang, la empresaria que mantuvo una relación extramarital con el fundador y ex consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, estuvo en contacto directo con un agente del espionaje chino durante el tiempo que se prolongó su vínculo personal, según ha desvelado una investigación publicada por el diario The New York Times.

De acuerdo con informes de los servicios de inteligencia de EEUU citados por el periódico neoyorquino, las comunicaciones entre la mujer y un oficial del Ministerio de Seguridad Estatal de la dictadura comunista se extendieron desde la primavera de 2025 hasta el otoño del mismo año. La información de las agencias estadounidenses constata que este periodo coincidió plenamente con el romance mantenido con el máximo responsable de la compañía líder en microchips y semiconductores.

Las pesquisas federales van más allá de los contactos individuales y se centran en el papel de Huang al frente de Megaspeed, una firma radicada en el sudeste asiático que operaba como cliente de Nvidia. Los investigadores sospechan que dicha corporación sirvió de pantalla para eludir los controles a la exportación de material tecnológico avanzado de diseño norteamericano y facilitar su desvío clandestino hacia Pekín. Además, la inteligencia de Washington apunta a que Kang Wei –el hombre a quien Alice Huang presentaba habitualmente en público como su cónyuge– también habría trabajado para las redes de espionaje del régimen asiático.

La revelación de este entramado forzó en su momento la dimisión de Jensen Huang al frente de la empresa, sacudida por la sospecha de filtraciones tecnológicas críticas hacia el gigante asiático. Sin embargo, el panorama corporativo podría dar un vuelco. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, rebajó este fin de semana las reticencias de la Administración y señaló en la cadena CBS News que ya no se opondría a la vuelta de Huang, remarcando la necesidad de determinar quiénes son los auténticos responsables de las transferencias irregulares.

Esta postura coincide con la expresada días atrás por el presidente norteamericano, Donald Trump, partidario de que Huang recupere el liderazgo ejecutivo de Nvidia para garantizar la supremacía de la industria estratégica nacional frente al desafío geopolítico de Pekín en el mercado global de los semiconductores.