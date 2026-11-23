La tecnológica Nvidia anunció este lunes su decisión de restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía, así como miembro de la junta directiva, "con efecto inmediato", tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

Tras confirmarse la vuelta del ejecutivo, las acciones de Nvidia se anotaban una subida del 29% antes de la apertura de Wall Street.

Huang, cofundador de la compañía y director ejecutivo durante casi tres décadas, renunció a su puesto hace dos semanas tras desvelarse su relación sentimental con una presunta espía china.

Huang reconoció que había tenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china a la que varias agencias de inteligencia de Estados Unidos acusaban de ser una espía.

En un comunicado poco antes de la apertura de Wall Street, la compañía ha confirmado que su consejo de administración votó por unanimidad la restitución de Huang "tras una serie de conversaciones y reuniones con él", tras las que la junta quedó satisfecha con la franqueza y la capacidad del ejecutivo de origen taiwanés para dirigir Nvidia.

Asimismo, ha apuntado que, en el proceso de tomar esta decisión, el consejo recibió información de altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos y, basándose en dicha información, "confía en que la restitución de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

"El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey C. Jones, presidente del consejo de administración.

"Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado Jensen Huang. "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado (...)Tengo muchas ganas de volver al trabajo", ha añadido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este lunes la vuelta de Huang a Nvidia. "La Junta Directiva de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo. El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

La marcha del CEO de Nvidia provocó que el valor de la multinacional se derrumbara casi un 50% desde que el pasado 6 de octubre tocase un récord intradía de 243,37 dólares, borrando así alrededor de 2,8 billones de dólares (2,6 billones de euros) de capitalización.

Desde que se hizo oficial la renuncia de Jensen Huang y tras el desplome de la que llegó a ser la empresa cotizada más valiosa del mundo, con una capitalización de casi 6 billones de dólares (5,5 billones de euros) a principios de octubre, el presidente de EEUU había expresado en varias ocasiones su postura favorable al retorno del empresario de origen taiwanés.

Trump afirma que convenció a la dirección de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que habló "directamente e indirectamente" con la junta directiva de Nvidia y les convenció para que tomaran la decisión de restituir a Jensen Huang en el cargo de CEO del gigante de los chips.

"Bueno, he estado hablando con la junta directiva, tanto directa como indirectamente, y me he mostrado muy firme al respecto. Y mi convicción se hizo aún más fuerte al observar lo que estaba ocurriendo con la empresa, ya que, a mi juicio, representa una parte fundamental de nuestro país", ha sostenido el mandatario estadounidense en una entrevista concedida a la cadena CNBC.

Al ser preguntado sobre hasta qué punto intervino en la decisión, Trump no ha querido dar muchos detalles pero ha afirmado que estuvo representado ante la junta. "Prefiero no decir con quién hablé", ha enfatizado.

Incluso ha sostenido que su mediación ha podido cambiar la decisión ya tomada por la junta de buscar a otro consejero delegado. "Los convencí. Debo decir que ayer fue mucho más fácil convencerlos de lo que habría sido antes", ha destacado.

El presidente norteamericano ha confirmado que también ha estado en contacto con el propio Jensen Huang durante la pasada noche, aunque únicamente le trasladó que debe "trabajar duro" puesto que considera que el resto de cuestiones ya las conoce.

Trump ha asegurado que Huang "no hizo nada malo", mientras que el consejo de administración "le obligó" a dimitir. No obstante, en palabras del mandatario, han sabido rectificar y han tomado la decisión correcta.

"Si creyera que él ha hecho algo indebido, no le recomendaría a su junta directiva que lo contratara. Verá, él se dedica al negocio de vender chips. Y si alguien a quien él se los vendió hizo algo con ellos... bueno, él tiene muchas otras cosas de las que ocuparse", ha relatado descargando de responsabilidades a Huang.