Plus Ultra se enfrenta a un futuro cada vez más incierto. En pleno preconcurso de acreedores, la aerolínea ha dejado de vender billetes a Caracas, su último destino regular tras suspender las rutas a Lima y Buenos Aires. Al mismo tiempo, se acumulan las señales de alarma sobre su situación financiera, entre las que se incluyen problemas de liquidez, advertencias sobre su capacidad para devolver el dinero a los pasajeros, negociaciones con sus acreedores y un ERE que amenaza a 679 trabajadores en Madrid.

La situación financiera de la compañía es tan crítica que, como ya advirtió el perito judicial del caso Plus Ultra, Pedro Martín Molina, en una nueva entrevista con La Radioteca, Plus Ultra no devolverá el dinero de los 52 millones de euros del rescate. Estas próximas semanas van a ser claves para discernir el futuro de la aerolínea.

Fuentes de Plus Ultra revelaron a La Radioteca, el pasado mes de mayo, que "en el último cuatrimestre de 2025, la compañía recibió hasta tres manifestaciones de interés de potenciales inversores industriales". Fuentes conocedoras del proceso aseguraron que desde hace un año, tanto Iberojet, la aerolínea del grupo Ávoris (del holding Barceló), como Laser Airlines, aerolínea venezolana, han estado negociando su entrada en Plus Ultra como socios inversores para evitar su quiebra, pero que finalmente se han echado atrás por no meterse en "un follón". "No les compensa arriesgarse", añaden.

El deterioro financiero de Plus Ultra también coincide con las nuevas revelaciones sobre el rescate y la investigación judicial que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Los mensajes intercambiados entre los directivos y accionistas de Plus Ultra con referencia a Julito Martínez —el presunto testaferro de Rodríguez Zapatero— revelan que el rescate pasó de manos de Zapatero y de la SEPI al Gobierno venezolano: en concreto a la mesa del ministro de Exteriores Arreaza.

Plus Ultra cancela sus vuelos a Venezuela

La aerolínea española Plus Ultra ha dejado de ofrecer nuevas reservas para volar a Caracas a través de su página web, en un nuevo episodio de las dificultades financieras que atraviesa la compañía. La restricción comercial afecta a su último destino regular después de que suspendiera las conexiones con Lima y Buenos Aires, aunque la empresa todavía no ha confirmado la cancelación definitiva de los vuelos a Venezuela.

Lo cierto es que el sistema de reservas permite seleccionar las fechas de salida y regreso entre Madrid y Caracas, pero al realizar la búsqueda no aparecen vuelos ni tarifas disponibles para las próximas semanas. Precisamente, esta situación contrasta con los mensajes que la propia compañía mantiene publicados en su página web.

En concreto, un aviso sobre Venezuela fechado el 17 de noviembre asegura que la ruta continúa operando "sin ningún cambio operativo o comercial". Sin embargo, los usuarios que intentan comprar nuevos billetes no encuentran disponibilidad. Por tanto, la situación deja en el aire el futuro de la conexión con Caracas y genera incertidumbre sobre las reservas que ya han sido emitidas.

Así las cosas, cabe destacar que la interrupción de las nuevas reservas llega después de que Plus Ultra anunciara la suspensión de sus vuelos a Lima y Buenos Aires desde el 17 de noviembre, con cancelaciones previstas hasta el 15 de diciembre. La aerolínea justificó entonces los recortes por el "complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo", especialmente por el encarecimiento de los costes operativos y del combustible.

Problemas de liquidez

La situación de Plus Ultra también ha generado preocupación entre los profesionales del sector turístico. Y es que la restricción de las ventas coincide con una advertencia trasladada por el consolidador aéreo CDV a las agencias de viajes sobre la falta de fondos disponibles en la aerolínea para hacer frente a los reembolsos.

Esta circunstancia ha llevado a profesionales del sector a desaconsejar la emisión de nuevos billetes con la compañía, ante las dudas sobre su capacidad para devolver el dinero a los pasajeros en caso de cancelación.

Con todo, cabe destacar que la falta de disponibilidad en la web no supone, por ahora, que Plus Ultra haya cesado sus operaciones con Venezuela. De hecho, el vuelo PU712, procedente de Caracas, aterrizó el domingo en Tenerife Norte y posteriormente despegó hacia Venezuela el PU711. Por tanto, la conexión todavía registraba actividad.

En cualquier caso, lo cierto es que la compañía no ha aclarado si mantendrá los vuelos programados ni qué sucederá con los pasajeros que ya tienen billetes para las próximas semanas. Además, esta situación se suma a otros problemas que demuestran que Plus Ultra está cada vez más al borde del colapso.

En este sentido, cabe señalar que Plus Ultra mantiene negociaciones con sus acreedores y prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) cuyo alcance todavía no se ha concretado. De hecho, este procedimiento afectaría al centro de trabajo de Madrid, tanto a los servicios centrales como a la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde la aerolínea cuenta con 679 empleados —de los cuales 668 están en activo y otros once se encuentran en situación de excedencia—.

Del mismo modo, ha trascendido que Plus Ultra ha encargado al despacho de abogados Summa Iuris el asesoramiento para elaborar un plan de reestructuración financiera con el que pretende afrontar sus problemas económicos. Así, la compañía ha explicado que las medidas forman parte de una estrategia destinada a "fortalecer la compañía, asegurar su viabilidad a futuro y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo".