Fluidra ha anunciado que lidera, a través de Fluidra Ventures —su fondo de capital riesgo corporativo especializado en startups—, la ronda de inversión en AERISIO Ltd, una compañía nórdica de tecnología climática e inmobiliaria con sede en Finlandia.

AERISIO desarrolla soluciones inteligentes de refrigeración urbana de instalación rápida que crean espacios públicos más frescos y habitables, contribuyendo a que las ciudades y los edificios estén mejor preparados para afrontar el calor. Con esta inversión, Fluidra Ventures apuesta por la refrigeración urbana, una nueva categoría dentro del ámbito del agua.

Thorsten Muck, director de Commercial Pool de Fluidra y ex CEO de OASE, la compañía alemana especializada en tecnología de fuentes y elementos acuáticos, se incorpora a AERISIO como presidente de su Consejo de Administración. Además, Fluidra y AERISIO han firmado un acuerdo comercial de proveedor preferente. La ronda cuenta también con la participación de CoFund de Innovestor, un vehículo de inversión finlandés que invierte junto a inversores privados, y un grupo de family offices e inversores privados finlandeses.

La nueva financiación permitirá acelerar la investigación y el desarrollo, así como la comercialización de AERISIO Oasis, una fuente peatonal, inteligente y personalizable que puede instalarse 15 veces más rápido que una fuente tradicional. Oasis incorpora el sistema de inteligencia local AERISIO WAVE y está diseñada para hacer frente al calor en espacios urbanos, inmuebles comerciales y residenciales y viviendas privadas.

AERISIO presentará Oasis en un municipio español a finales de este año. Pere Camprovin, director de Fluidra Ventures, ha señalado que "en Fluidra Ventures apoyamos a emprendedores que desarrollan nuevas propuestas de valor para contribuir a construir un mundo mejor a través del agua. AERISIO convierte esa idea en un producto que las ciudades pueden instalar en cuestión de días, y no de meses. Estamos encantados de aportar la experiencia y la red global de Fluidra para ayudarles a crecer".

"Con estas nuevas inversiones y el respaldo de nuestros socios, contamos con una hoja de ruta clara y con la financiación necesaria para seguir invirtiendo en el desarrollo de los productos de AERISIO y consolidar nuestra presencia en el sur de Europa y otros mercados", ha afirmado Martti Mela, CEO y cofundador de AERISIO, quien subrayó que "la participación de Fluidra Ventures y el nombramiento de Thorsten como presidente de nuestro consejo reflejan el rumbo que queremos dar a esta categoría de productos".

"AERISIO aborda una categoría consolidada, la de las fuentes peatonales, con un desarrollo técnico riguroso y un nuevo modelo de suministro. Su enfoque centrado en el producto ofrece un gran potencial para una instalación rápida y a gran escala. Espero contribuir junto a Martti y al equipo al desarrollo de la estrategia de producto y negocio de la compañía", señaló Thorsten Muck.