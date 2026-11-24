Shein ha iniciado un cambio en su estrategia logística en Europa para acercar sus productos a los consumidores, acelerar las entregas y adaptarse al endurecimiento de la regulación aduanera comunitaria. Precisamente, tras el endurecimiento de la política aduanera por parte de la UE contra los pequeños paquetes procedentes de estas plataformas de comercio electrónico, Shein está reforzando su infraestructura en el Viejo Continente con el objetivo de almacenar una mayor cantidad de mercancía en territorio europeo y distribuir los pedidos desde sus instalaciones locales, en lugar de depender exclusivamente de los envíos individuales desde China.

Nueva estrategia de Shein

La propia compañía reconoce este giro en el informe financiero correspondiente al primer semestre de 2026, presentado ante la Bolsa de Hong Kong. En el documento, Shein identifica como una de sus "prioridades clave" aumentar la cobertura de inventario local en Europa. La empresa explica que sus mejoras en la previsión de la demanda le permitirán mantener más existencias cerca de los consumidores, lo que facilitará entregas más rápidas y fiables y mejorará la experiencia de compra.

En este sentido, la plataforma afirma que las prioridades clave del equipo directivo "durante los próximos uno o dos años" incluyen la gama de precios, la confianza y el cumplimiento de los compromisos con los clientes y, al mismo tiempo, la comunicación con el consumidor.

Así, resulta especialmente llamativo que en el apartado dedicado a la "ventaja competitiva" que busca la empresa, Shein destaca que "en lo que respecta a la gestión de pedidos, una prioridad clave es aumentar la cobertura de inventario local en Europa". "A medida que mejoran nuestras capacidades de previsión de la demanda, podemos mantener más inventario cerca de los consumidores con mayor seguridad, lo que facilita entregas más rápidas y fiables, además de ofrecer una mejor experiencia al cliente", explica el informe.

Del mismo modo, la compañía también detalla cómo han implementado "sistemas robóticos de preparación de pedidos y clasificación automatizada en nuevas instalaciones, con el fin de mejorar la eficiencia de la mano de obra por unidad y el volumen de procesamiento".

De esta forma, Shein asegura que "la localización de una mayor cantidad de inventario supondrá un ligero aumento en los costes de gestión de pedidos a corto plazo", aunque explica que "a medida que crezca la densidad de los pedidos, esperamos que estas inversiones refuercen la conversión de clientes y compensen progresivamente el coste adicional".

Nuevas restricciones aduaneras

Lo cierto es que este movimiento por parte de Shein coincide con el endurecimiento de las normas aduaneras de la Unión Europea. Al respecto, en Libre Mercado hemos detallado cómo desde el pasado 1 de julio está vigente un arancel temporal de tres euros para las mercancías incluidas en determinados envíos de hasta 150 euros procedentes de fuera de la UE. Además, desde noviembre se ha incorporado una tasa de gestión aduanera para las importaciones de comercio electrónico.

En este contexto, trasladar una mayor cantidad de mercancía a almacenes comunitarios puede reducir la exposición a los recargos asociados a los pequeños envíos extracomunitarios. Y es que, mediante esta vía, en lugar de importar cada pedido individualmente desde China, la compañía puede introducir productos en Europa en grandes operaciones de importación y distribuirlos posteriormente desde sus centros logísticos. En consecuencia, si bien esta estrategia no elimina los aranceles ordinarios ni las obligaciones aduaneras correspondientes a la importación inicial, sí permite modificar la estructura de distribución y los costes asociados a cada pedido.

De hecho, no podemos olvidar que la compañía ya ha comenzado a realizar sus primeros movimientos en este sentido. Así, una de las apuestas de Shein se encuentra en Polonia, donde la plataforma ha anunciado una inversión adicional de 500 millones de euros para ampliar su centro logístico situado en las inmediaciones de Wroclaw. De este modo, la empresa espera que la inversión acumulada en las instalaciones alcance los 1.000 millones de euros con esta nueva aportación.

En consecuencia, según informó la agencia Reuters, esta ampliación permitirá elevar la capacidad de almacenamiento hasta aproximadamente un millón de metros cuadrados e incorporar 6.500 robots autónomos para automatizar las tareas de reposición, clasificación y preparación de pedidos. De hecho, la empresa prevé que el complejo pueda superar los 10.000 trabajadores y facilitar entregas en determinados mercados europeos en apenas 48 horas.