El pequeño negocio español encuentra dificultades para crecer en un entorno marcado por la presión fiscal, los costes laborales y las obligaciones administrativas. El Barómetro CGGA de Competitividad 2026, elaborado a partir de 217 entrevistas a gestores administrativos colegiados de toda España, señala que casi la mitad de los profesionales consultados conoce casos de clientes que han renunciado a emprender, contratar o ampliar su actividad por la carga burocrática o regulatoria.

El estudio, presentado este 25 de noviembre por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, otorga un 4,08 sobre 10 al entorno español como marco favorable al crecimiento empresarial. La valoración del marco regulatorio para facilitar que las empresas ganen tamaño cae hasta el 3,24.

La burocracia frena proyectos empresariales

Uno de los principales resultados del Barómetro es que el 46,5% de los gestores administrativos afirma que al menos uno de cada diez de sus clientes ha renunciado durante el último año a iniciar proyectos, contratar personal o ampliar su actividad debido a la carga administrativa o regulatoria. El porcentaje se mantiene en niveles similares según el tamaño de los despachos consultados: alcanza el 46,9% en uno de los grupos, el 46,3% en otro y el 48,5% en el tercero.

El informe también recoge que el 51,6% de los profesionales señala que al menos uno de cada diez de sus clientes ha reducido su actividad, trasladado parte de ella o cerrado durante los últimos tres años por el aumento de los costes. Así, los gestores encuestados consideran que los negocios dedican demasiado esfuerzo a cumplir obligaciones administrativas en lugar de centrarse en crecer, vender o innovar. Esta afirmación obtiene una puntuación de 7,57 sobre 10.

Así las cosas, el Barómetro identifica tres factores como los principales frenos a la competitividad del pequeño y mediano negocio. La presión fiscal recibe una puntuación de 8,64 sobre 10, seguida de los costes laborales, con un 8,51, y la burocracia excesiva, con un 8,44. Por su parte, la competencia internacional queda bastante por debajo, con un 4,01.

Con todo, los resultados apuntan a que los profesionales consultados atribuyen más dificultades al entorno fiscal, laboral y regulatorio español que a la competencia procedente de otros países. En consecuencia, el Consejo General considera que estas condiciones dificultan que las pequeñas empresas puedan dedicar recursos a mejorar sus productos, ampliar sus plantillas o desarrollar nuevos proyectos. De hecho, la valoración del marco regulatorio como instrumento para favorecer el crecimiento empresarial, de hecho, se sitúa en 3,24 sobre 10, una de las puntuaciones más bajas del estudio.

Por otra parte, el informe también analiza el efecto de la digitalización de los trámites administrativos. En este sentido, los gestores conceden un 5,8 sobre 10 a la afirmación de que este proceso ha simplificado la gestión de los negocios.

Sin embargo, la afirmación de que las nuevas obligaciones digitales trasladan trabajo administrativo desde la Administración hacia las empresas obtiene un 9,09 sobre 10, la puntuación más alta de todo el Barómetro. Además, el 58% de los encuestados considera que Verifactu tendrá un impacto negativo o muy negativo sobre la competitividad de los negocios más pequeños.

Precisamente, el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, sostiene que la digitalización debe servir para resolver trámites y reducir cargas, no para trasladar nuevas tareas a los empresarios.

Cinco prioridades para mejorar la competitividad

A partir de los resultados, el Consejo General plantea una agenda de cinco medidas para mejorar las condiciones de actividad de las pequeñas empresas: simplificación fiscal, regulación proporcional a las características de las microempresas, simplificación administrativa y una ventanilla única efectiva, recuperación de una atención administrativa eficaz y humana y cumplimiento de los plazos de resolución de los expedientes.

La organización también ha anunciado la creación de un Observatorio Permanente de la Competitividad del Pequeño Negocio, con el objetivo de dar continuidad al análisis y seguir la evolución de los problemas detectados en futuras ediciones del Barómetro.