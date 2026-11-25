El Gobierno ha aprobado este martes una modificación del Real Decreto 579/2017 que restringe la comercialización de los productos relacionados con el tabaco. La reforma elimina los sabores distintos al tabaco en los líquidos de los cigarrillos electrónicos y limita a cuatro miligramos por bolsa el contenido de nicotina de las bolsitas. Una decisión que ha provocado el rechazo de las asociaciones del sector, que cuestionan tanto su tramitación como sus consecuencias económicas y sanitarias.

La aprobación se ha producido sin que la ministra de Sanidad, Mónica García, compareciera para explicar la medida durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) denuncian que el Ejecutivo ha sacado adelante la reforma "por la puerta de atrás" y sin evaluar suficientemente sus consecuencias.

La decisión afecta especialmente a los consumidores adultos que utilizan los cigarrillos electrónicos como alternativa al tabaco convencional. Pero también a los pequeños comercios especializados, que dependen de una oferta diversificada de productos para mantener su actividad. Además, las asociaciones advierten de que la nueva regulación no soluciona el acceso de los menores a los vapeadores que se comercializan fuera de los canales controlados.

Un golpe a las tiendas especializadas

UPEV cifra en 4.650 los empleos que están en riesgo en el conjunto de la cadena de valor y advierte de que más de 450 pequeñas y medianas empresas pueden ver comprometida su continuidad. Según los datos de Afi recogidos por la patronal, el impacto potencial alcanzaría los 328 millones de euros de valor añadido y hasta 133 millones de aportación fiscal anual.

La asociación explica que los líquidos con sabores representan más del 65% de la facturación de las tiendas especializadas y que la prohibición afecta al 95% del catálogo de productos del mercado. El impacto industrial también tendría una importante dimensión territorial: Cataluña concentra el 80% de la fabricación de líquidos de vapeo producidos en España.

"Las tiendas del vapeo fueron, para muchos, una salida a la crisis económica del 2009. Se convirtieron en puntos de proximidad para personas que buscaban asesoramiento para dejar el tabaco de combustión y buscar una manera menos dañina de consumir nicotina. Ahora, este Real Decreto les conducirá al cierre", explica Arturo Ribes, presidente de UPEV.

La patronal también denuncia que el Gobierno ha aprobado la medida sin incorporar una evaluación suficiente de su coste económico, pese a las solicitudes de ampliación del análisis que, según señala, formularon el Ministerio de Economía, la CNMC y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

Menos alternativas para los fumadores adultos

La eliminación de los sabores, incluido el mentolado, supone que los líquidos de vapeo únicamente podrán comercializarse con sabor a tabaco. Una restricción que, según las organizaciones del sector, puede reducir el atractivo de estos productos para los adultos que buscan abandonar el cigarrillo convencional.

El debate cuenta también con referencias científicas. La última revisión de Cochrane sobre cigarrillos electrónicos para dejar de fumar concluye que los dispositivos con nicotina aumentan las tasas de abandono del tabaco frente a las terapias de reemplazo de nicotina.

Por su parte, un estudio publicado en noviembre de 2025 y difundido por Europa Press reveló que nueve de cada diez médicos de Atención Primaria en España consideran insuficientes las terapias disponibles para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco.

Para los críticos de la reforma, reducir las alternativas disponibles puede dificultar que determinados fumadores abandonen el cigarrillo. UPEV advierte de que la retirada de los sabores podría modificar las pautas de consumo de los adultos y favorecer tanto el regreso al tabaco convencional como la búsqueda de productos fuera del mercado regulado.

Los estanqueros alertan del avance del mercado ilegal

Las críticas también han llegado desde la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, que ha rechazado "firmemente" la aprobación del Real Decreto. La organización considera que prohibir los sabores y aromas en los cigarrillos electrónicos puede abrir la puerta a un mercado ilícito con productos de procedencia desconocida y sin garantías sobre su composición.

Los estanqueros sostienen que el Ejecutivo ha optado por prohibir en lugar de regular adecuadamente las nuevas alternativas al tabaco. También cuestionan el momento elegido para aprobar la reforma, ya que el proyecto de ley para modificar la Ley 28/2005 frente al tabaquismo decayó tras la convocatoria electoral y podría retomarse con el próximo Gobierno.

Además, recuerdan que la Comisión Europea está revisando las directivas sobre productos del tabaco, publicidad e impuestos especiales, por lo que consideran más sensato esperar a conocer el nuevo marco comunitario.

En el plano jurídico, la asociación cuestiona que unas restricciones que afectan a la libertad de empresa y al acceso al mercado puedan establecerse mediante un Real Decreto, y defiende que deberían aprobarse mediante una norma con rango de ley.

UPEV, por su parte, señala que entre el 58% y el 80% de los usuarios de Estonia, Dinamarca y Países Bajos continúa consumiendo sabores prohibidos en esos países. También sostiene que en España el 40% de los productos vendidos procede ya del mercado ilegal.

"Con esta medida, el mercado ilegal gana clientes; España pierde empresas, empleo y recaudación", sostiene la patronal del vapeo.

El acceso de los menores

Otra de las principales críticas es que la reforma no establece nuevas medidas contundentes sobre los canales de comercialización para impedir que los menores accedan a estos productos.

UPEV comparte el objetivo de proteger a los jóvenes, pero considera que eliminar los sabores no resuelve el problema si no se actúa también sobre los puntos de venta. La asociación advierte de que los vapeadores pueden seguir comercializándose a través de bazares, establecimientos no especializados y plataformas de internet con controles insuficientes.

Por ello, reclama limitar la venta a estancos y tiendas especializadas, establecer mecanismos efectivos de verificación de edad también en internet, mejorar la trazabilidad de los productos, reforzar las inspecciones y perseguir a los operadores ilegales.

Las restricciones pueden beneficiar al cigarrillo convencional

La reforma, que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, busca regular categorías de productos que hasta ahora no contaban con una regulación específica en España, como las bolsitas de nicotina, las hierbas calentadas y los vapeadores sin nicotina.

Sin embargo, las organizaciones contrarias a la medida consideran que el Gobierno está restringiendo las alternativas legales sin resolver el problema de los canales de venta ilegales. A su juicio, la prohibición puede terminar beneficiando a las grandes multinacionales tabaqueras, que mantienen la comercialización de cigarrillos convencionales, mientras perjudica especialmente a los pequeños empresarios especializados en vapeo.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por Europa Press, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado previsiblemente el próximo lunes.

Así, la reforma abre un nuevo frente de críticas al Ejecutivo: amenaza a cientos de pequeños negocios, reduce las opciones de los consumidores adultos y, según denuncian las asociaciones, no ofrece una respuesta eficaz al acceso de los menores ni al mercado ilegal.