La Unión Europea ha demostrado ya que su política económica —donde se incluye la política energética, fiscal y comercial, entre otros ámbitos— en realidad está lastrando la actividad en el Viejo Continente. Con la excusa de defender el mercado europeo frente a la competencia procedente de otras regiones, las autoridades europeas siguen en esa línea.

Este es el caso de la llamada 'tasa Shein', una tasa de 3 euros impuesta sobre el envío de pequeños paquetes pensada para dañar fundamentalmente a plataformas chinas dedicadas a esta labor. Sin embargo, algunos países como Francia parecen no tener suficiente y plantean la posibilidad de imponer nuevos gravámenes sobre la actividad de estas empresas.

Nuevo golpe de Francia contra Shein

Francia prepara un nuevo golpe al modelo de negocio de plataformas como Shein y Temu. A partir del 1 de enero de 2027, el país prevé prohibir la publicidad de las marcas y productos clasificados como moda ultrarrápida, una medida que también alcanzará a las colaboraciones con influencers y a las acciones promocionales indirectas.

La iniciativa abre un nuevo frente en la ofensiva francesa contra el comercio de moda de bajo coste y supone un paso más allá de las medidas económicas y medioambientales que ya han comenzado a aplicarse durante 2026. El objetivo es limitar no solo la comercialización de estos productos, sino también las estrategias de captación de consumidores que sostienen el crecimiento de estas plataformas.

La restricción publicitaria contempla tanto los anuncios tradicionales como las acciones de promoción realizadas a través de creadores de contenido. También se incluyen las colaboraciones en las que los influencers reciben productos gratuitamente, aunque no exista una remuneración económica directa. Las infracciones podrían acarrear multas administrativas de hasta 100.000 euros.

En cualquier caso, la nueva restricción publicitaria no es una iniciativa aislada, puesto que se suma a un conjunto de medidas con las que Francia pretende penalizar económicamente el modelo de la moda ultrarrápida. Así, desde el 1 de septiembre de 2026 está en vigor un mecanismo de penalización que puede alcanzar los 12 euros por prenda.

El sistema tiene en cuenta factores como la amplitud de los catálogos comerciales y las posibilidades de reparación de los productos. De esta forma, la penalización se integra en el sistema francés de responsabilidad ampliada del productor y podría incrementarse progresivamente hasta alcanzar los 19,50 euros por prenda en 2030, dentro de los límites previstos.

A esta presión se suma el encarecimiento de los envíos internacionales derivado de la normativa comunitaria. Y es que, desde julio de 2026, la Unión Europea aplica un arancel de tres euros a determinadas importaciones de bajo valor. Francia ha añadido desde noviembre nuevos gastos de gestión de dos euros por categoría de artículos. En consecuencia, determinados paquetes pueden soportar costes de hasta cinco euros por categoría de productos, lo que supone un encarecimiento de los envíos que constituyen una parte fundamental de la operativa de plataformas como Shein y Temu.

Así las cosas, la política aduanera aplicada contra el envío de estos pequeños paquetes ya está provocando una drástica reducción de las importaciones. Precisamente, el Ministerio de Economía francés ha informado de que el impuesto establecido sobre estos envíos ha provocado que las importaciones a Europa se desplomen hasta en un 40%.

Al respecto, Le Figaro detalla que la tasa de tres euros impuesta sobre el envío de pequeños paquetes, que entró en vigor el pasado 1 de julio, ha logrado que la llegada de este tipo de paquetes caiga entre un 30% y un 40% en la UE en comparación con el año anterior. De hecho, este mismo medio incide en que, si en 2025 casi 5.900 millones de pequeños paquetes habían entrado en el mercado europeo, el 93% procedía de China.