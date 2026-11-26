Crep Nova, enseña de restauración fundada en Barcelona en 1982, prevé cerrar este año con una facturación de 16 millones de euros, una cifra que consolida una tendencia de crecimiento medio anual del 10% desde 2020. Además, abrirá cinco nuevos establecimientos en los próximos dos años, con Barcelona, Madrid y sus áreas metropolitanas como mercados prioritarios.

En este contexto, la compañía sitúa la consolidación y ampliación de su presencia territorial entre sus prioridades estratégicas, con el objetivo de expandir su red de establecimientos con nuevas aperturas en ciudades clave. "Tenemos una hoja de ruta a largo plazo, pero no buscamos crecer a cualquier precio. Nuestra prioridad es avanzar a paso firme, apostando por ubicaciones que conocemos bien y que reúnen las condiciones adecuadas para nuestro modelo de negocio", explicó Arturo Longhi, director de operaciones de Crep Nova.

Cinco nuevas aperturas

Como parte de esta estrategia, Crep Nova prevé incorporar cinco nuevos establecimientos durante los próximos 24 meses. El más inminente es un restaurante en el distrito barcelonés de Les Corts, que se convertirá en el decimocuarto de la cadena y el décimo en la Ciudad Condal. Los planes de expansión se concentrarán principalmente en Barcelona y Madrid –donde inauguró su primer restaurante en 2025 con el concepto NOVA by Crep Nova– y sus respectivas áreas metropolitanas.

Actualmente, Crep Nova ya está presente en localidades como Sant Cugat del Vallès y Esplugues de Llobregat (Barcelona). "No se trata únicamente de encontrar buenas ubicaciones, sino de identificar entornos donde nuestro modelo pueda consolidarse. Apostamos por zonas que combinen actividad empresarial y residencial, que nos permitan conectar con diferentes públicos y convertirnos en una opción habitual para quienes viven y trabajan en la zona", añadió Longhi.

Consumo cotidiano

Desde que hace más de cuatro décadas Ernesto Farrés abriera el primer restaurante en paseo de la Bonanova, Crep Nova se ha consolidado como una marca emblemática de la restauración barcelonesa. Su propuesta diferencial se basa en una carta amplia y asequible, pensada para distintos públicos y momentos del día. Con una cocina de servicio continuado y una oferta personalizable, Crep Nova se adapta a diferentes hábitos de consumo, desde las comidas vinculadas a la jornada laboral hasta los encuentros familiares o informales, manteniendo la cercanía en el trato como uno de los rasgos de su propuesta.