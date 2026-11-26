Mercadona lanza una nueva edición de su Revista de Navidad, creada a partir de las necesidades de sus clientes para ofrecerles ideas y consejos prácticos para disfrutar de estas fiestas. Ya está disponible en versión digital, a través de la web de Mercadona, y a partir del 30 de noviembre también podrá adquirirse en las tiendas (unidades limitadas).

La Revista de Navidad de este año propone menús completos por menos de 15 euros, desde el clásico compuesto por consomé con albóndigas y huevos de codorniz, solomillo Wellington y tarta cremosa de turrón blando, a una opción más ligera con crema de champiñones y setas, merluza con salsa de gambones y crumble de yogur, piña y granada. También incluye recetas para preparar platos principales en menos de 20 minutos, como medallones de solomillo con arándanos y cremoso de batata, entre otros.

La nueva edición incorpora, además, contenidos para ayudar a los clientes a conocer mejor los productos y facilitar su elección. En el caso de los quesos nacionales, por ejemplo, en la revista se aporta información para saber identificar de forma sencilla la intensidad de cada queso, así como su curación y el animal de procedencia de la leche a través del etiquetado.

El aprovechamiento también tiene su espacio, con ideas sencillas para sacar partido a productos habituales de la despensa y dar una segunda vida a algunos de los alimentos típicos de estas fechas. Por ejemplo, convertir un panettone de chocolate en un tiramisú o utilizar el turrón blando para preparar una tarta cremosa.

Y a todo ello se suman, además, propuestas para crear lotes de regalo en casa, combinando diferentes productos del surtido de la compañía y, como cada año, algunos consejos de belleza para brillar en las fiestas.