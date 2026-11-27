Este viernes se celebra el Black Friday en España, una jornada en la que un gran número de consumidores aprovecharán los descuentos y ofertas de los distintos comercios para tratar de encontrar alguna ganga, un producto que en cualquier otro momento del año les costaría más caro.

Sin embargo, esta campaña llegada de Estados Unidos encuentra cada vez más detractores, tanto en el país norteamericano como en otros lugares del mundo. Es el caso de España, donde algunas marcas conocidas han decidido no sumarse a ella y donde otros muchos comercios no ven con buenos ojos esta fecha, ya sea por motivos económicos o morales.

Una de las empresas que lideran esta oposición al Black Friday es Ecoalf, la marca española de moda fundada por Javier Goyeneche que fabrica y vende prendas y calzado a partir de materiales reciclados. Este mismo jueves, Goyeneche declaraba a la agencia Europa Press que "promociones como las del Black Friday lo que hacen es generar un consumo innecesario, ya que muchas veces la gente en estas promociones compra por precio, por oferta y no por necesidad. No queremos contribuir a que la gente compre de forma innecesaria, porque sabemos que esas prendas muchas veces acaban donde no tienen que terminar".

Ecoalf: "Es un consumo innecesario"

Preguntado por el impacto económico de renunciar al Black Friday, Goyeneche reconocía: "Por supuesto que impacta, impacta un montón. Y a mí me parece que es de las campañas menos inteligentes que he visto en mi vida, porque montar una campaña con todo al 30% antes de Navidad comercialmente es un disparate". No obstante, el fundador de Ecoalf relativizaba el efecto: "Como históricamente la compañía nunca ha hecho estas promociones, pues tampoco nos medimos siempre en el comparativo. Lo que pensamos es cuánto vamos a crecer este año sobre el año pasado".

No sólo empresas reconocidas como Ecoalf han dicho no a celebrar el Black Friday, sino que otros muchos pequeños comercios también se niegan a participar de este día de promociones y descuentos. Así se desprende de un estudio de octubre del Observatorio de Comercio del Centro Comercial Abierto de Granada, donde el 54,9% de los comercios encuestados no realiza promociones ni descuentos específicos con motivo del Black Friday. De ellos, el 31% rechaza participar porque considera que la campaña no es positiva para su negocio, mientras que el 23,9% no lleva a cabo acciones promocionales.

El pequeño comercio se planta

En el otro extremo del país, seis negocios de Coya —Vigo— se han unido para luchar contra el Black Friday e incentivar el comercio local. El comercio que ha liderado esta iniciativa, FuikaOmar, publicaba lo siguiente en su cuenta de X:

Mientras unos se vuelven locos con el Black Friday, nosotros seguimos empeñados en algo mucho más difícil: que los pequeños comercios de nuestro barrio sigan vivos. Por eso vuelve La Ruleta del Barrio. Y sí, seguimos sin hacer Black Friday. 😏 MENOS BLACK Y MÁS BARRIO. pic.twitter.com/0MU3RI4cBI — @fuikaomar (@FUIKAOMAR) November 25, 2026

"Mientras unos se vuelven locos con el Black Friday, nosotros seguimos empeñados en algo mucho más difícil: que los pequeños comercios de nuestro barrio sigan vivos. Por eso vuelve La Ruleta del Barrio. Y sí, seguimos sin hacer Black Friday. Menos black y más barrio", se puede leer en el post.

Otra de las voces críticas con esta campaña es la de Ecologistas en Acción. En declaraciones a la agencia EFE, Luis Azorín Vera, del Área de Consumo de la organización, sostiene que el Black Friday busca que se compre "mucho más" de lo necesario, con el "único objetivo" de que las empresas aumenten sus beneficios y olvidando que esas compras acarrean "grandes problemas". Según el ecologista, este modelo de consumo "tiene consecuencias ambientales desde la extracción de las materias primas hasta su proceso de ensamblaje", pasando por su "transporte y distribución", y genera residuos "difíciles de reciclar".

Por último, a nivel internacional, trabajadores de Amazon harán huelga y protestarán en más de 20 países desde este viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre. Las movilizaciones llegarán a países como Estados Unidos, Alemania, la India, Polonia, Canadá o Japón, entre otros.