Euforia en el PP tras el acuerdo en Madrid: "Es una lección para Sánchez"

Este jueves, más de dos meses después de las elecciones autonómicas, quedó definitivamente desbloqueado el pacto para que el centro derecha gobierne Madrid. Tras unas complicadas negociaciones, Vox presentó un documento "asumible" por sus dos futuros socios que incluía la renuncia a exigir la retirada de las leyes LGTBi, y Ciudadanos dijo sí. Isabel Díaz Ayuso veía así el camino despejado para la investidura, que llegará previsiblemente en unos días.

En el PP, la noticia se ha recibido con alivio y euforia. Mientras crece la presión desde el Gobierno para que los populares dejen gobernar a Pedro Sánchez tras el fiasco de la investidura, Génova interpreta el pacto en Madrid como una lección del centro de la derecha a la izquierda. "El PP ha vuelto a demostrar que sabe llegar a acuerdos en defensa del interés general, liderando las negociaciones y anteponiendo siempre un programa de gobierno", dice el partido contraponiéndolo al espectáculo de las negociaciones entre socialistas y podemitas y el mercadeo de cargos. También se elogia a la candidata y futura presidenta, que a juicio de la dirección del PP ha mostrado una "paciencia y una serenidad muy poco comunes en política".

Desde Génova enfatizan lo ya prometido por Ayuso: que en Madrid se aplicará "un programa reformista basado en la libertad y en la bajada de impuestos". Y subrayan que el PP es hoy "más fuerte" después de que tras las negociaciones, hayan logrado más pactos que el PSOE "logrando que se entiendan los que en un primer momento rechazan hablar", en alusión a Ciudadanos y Vox. Aluden, además de a Madrid, a Andalucía y Murcia, donde se llegó al acuerdo hace unos días después de semanas de complejas negociaciones. En opinión del PP, tanto Ciudadanos como Vox han mostrado "sentido de Estado" al posibilitar en Madrid "un gobierno de libertad".

Tanto en privado como en público, desde el PP se enfatiza en la "incapacidad de pactar" de Sánchez salvo en Navarra con el pacto "de la vergüenza" que implica a EH Bildu y que recuerdan todos los dirigentes populares cuando se les pregunta sobre una hipotética abstención para dejar gobernar al PSOE. Tras renovar la dirección del PP, Pablo Casado insistió en que no se abstendría y señaló que "la hora de la verdad era Navarra". "El PSOE ha elegido, y como la elección ha sido la que ha sido (en Navarra) ya le digo que aquí ya no tiene ninguna petición que formular y el PP no puede permitir que se le haga responsable del bloqueo", dijo. Lo mismo dijo el nuevo vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, En una entrevista: los socialistas ya eligieron "a sus socios de viaje, Navarra es la prueba del algodón". Muy dura, la nueva portavoz del Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo desde Pamplona que se había visto "la abdicación definitiva del PSOE al consenso no ya constitucional sino al consenso moral español".