Un 'sobrado' Errejón menosprecia a Ayuso: "No aguanta un debate de 15 minutos, le pediría esforzarse"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha acusado en el debate de investidura a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no "aguantar" un debate parlamentario de quince minutos y de "rebajar" el nivel del parlamentarismo madrileño.

"Me he quedado con su réplica con miedo ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta una persona que no tiene capacidad de aguantar un debate de quince minutos", ha comentado Errejón en su intervención en la segunda y última sesión de investidura celebrada en la Asamblea de Madrid.

Errejón ha apuntado que "no ha habido manera" de confrontar ideas políticas porque, en su opinión, el PP necesita "este clima permanente de fango, crispación e histeria". "Se lo diré más despacito", llegó a decir el altivo portavoz de Más Madrid.

"Señora Ayuso, esta es su investidura, usted se presenta a presidenta de la Comunidad de Madrid para presidir a todos los madrileños. Eso es un honor y si yo algún día tuviera uno similar le aseguro que pondría todo mi esfuerzo para no rebajar ni el parlamentarismo ni la dignidad de las instituciones madrileñas", ha dicho.

Además, Errejón ha acusado a la previsiblemente futura presidenta regional de tener la respuesta ya escrita y no haber contestado a las cuestiones que le había planteado en su primera intervención.

"Ahora que va a tener tiempo le pediría esforzarse, dignificar un poquito mas esta investidura que si ya estaba enrarecida la ha llenado de lodo", ha apuntado.

En su respuesta a Errejón, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, de ser "el más traidor de la política española" al "deberle absolutamente todo" al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ayuso le ha afeado al que fuera cofundador y diputado nacional de Podemos que, si le interesaba la política madrileña, "podría haberse presentado hace mucho" como candidato en las elecciones autonómicas.

Además, ha comentado que Iglesias, "viendo de qué palo iba (Errejón), se lo intentó quitar de encima y mandarlo" para la Comunidad de Madrid.

"Por la misma traición y la misma forma de proceder no tengo la menor duda de que hará lo mismo con sus compañeros, si es que está llamado a hacer política nacional", ha apuntado en referencia al portavoz de Más Madrid.