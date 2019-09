Un juez revoca otro nombramiento a dedo de la alcaldesa de Móstoles

El juzgado lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha revocado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como nuevo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, según ha adelantado la Cadena Ser.

El auto fechado a 26 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, y contra el que cabe recurso de apelación, se indica que Espelosín -que fue nombrado en marzo de 2018- "no reúne los requisitos de acreditar una experiencia profesional previa de quince años, en el ámbito de la actividad", y que en el mejor de los casos, sería de "casi 14 años".

Por este motivo, el magistrado ha estimado el recurso interpuesto por uno de los ocho candidatos al puesto entendiendo que la actuación administrativa no era ajustada a derecho y anulando, por tanto, la resolución impugnada por el Ayuntamiento, y el nombramiento de Espelosín como gerente de Urbanismo de Móstoles.

Este se suma a los cuestionados puestos de libre designación que han salido en el último mes y que han acabado con dimisión de los designados, o con la revocación de su nombramiento.

La coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, y el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, fueron las últimas renuncias que se añadían a la revocación de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento y a la dimisión de su tío, Hector V. Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio.

Aunque el último nombramiento que causó polémica se refería a Gonzalo Sánchez Oliva, que habría pasado a formar parte del Grupo de Intervención Especial del Consistorio. A este respecto el Ayuntamiento de Móstoles emitió un comunicado en el que aseguraba que "no es la expareja de la alcaldesa, no tiene ninguna relación con él y ella no ha intervenido en ese plus".

El Ayuntamiento recurrirá

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado este lunes que presentará un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid que ha revocado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín como gerente de Urbanismo de Móstoles.

Fuentes municipales aseguran que, pese a lo que indica el magistrado, Espelosín "cumplía con los requisitos establecidos por las bases del concurso", algo que ha defendido la propia alcaldesa, Noelia Posse (PSOE) en la Cadena Ser, asegurando que tenían informes técnicos que lo avalan y, dejando claro, que ella no lo conocía hasta su llegada al puesto.

"Se va a recurrir porque lo que se cuestiona son sus años de experiencia y lo que tenemos nosotros es un informe técnico del jefe de sección de Recursos Humanos de la Gerencia de Urbanismo en el que se confirma que todos los candidatos que se presentan, que fueron ocho en total, cumplían los requisitos", ha aclarado, añadiendo que fue un nombramiento del anterior mandato y que se buscaron "perfiles con experiencia urbanística".

Además, la alcaldesa ha subrayado que quien recurrió esta designación es "el anterior gerente de Urbanismo", que "formaba parte del Gobierno del alcalde que dimitió por la Púnica -Daniel Ortiz- y que recurrió, además, la sentencia que está paralizando el levantamiento de la lápida de Franco".

Asimismo, ha insistido en que son los departamentos y funcionarios quienes tasan los perfiles, "si ven si cumplen o no, y nos lo pasan para dar el OK o no".

"Caza de brujas"

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha dicho sentirse "perseguida" por miembros de su propio partido en la localidad, "una caza de brujas", según ha dicho, aunque ha descartado que los percusores sean de la alta dirección, sino que asegura que pertenecen a su formación en la localidad.

"Me siento perseguida. Aquí lo que están intentando algunos personajes de mi partido, y algunos de otros, es pervertir la democracia y ganar con medias verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos", ha dicho contundente, sin querer señalar a nadie. "Personas con nombres y apellidos, pero permíteme que sea al partido a quien les dé traslado de los mismos", ha indicado.

La regidora ha denunciado que hay un claro intento de "tumbar a una persona honrada que se ha dedicado a trabajar por su ciudad, noche y día, desde que es alcaldesa", y ha adelantado que, si pretenden "derrocarla de esta manera, no lo voy a consentir".

Posse ha reiterado su negativa a renunciar al puesto. "Yo me voy a defender siempre que tenga la verdad. Cuando cometa una ilegalidad no tendré problema de dimitir y agachar la cabeza, pero es que yo no he hecho nada malo", insiste.