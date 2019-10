Más Madrid contrató a una "experta en violencia machista": su informe sobre Pablo Soto es "contundente"

Rita Maestre cree firmemente a la persona que denunció al edil de Más Madrid Pablo Soto. Fue la primera en reaccionar a través de las redes sociales tras el comunicado que el propio Soto emitió la pasada noche. Y este miércoles lo ha hecho ante los medios.

Visiblemente molesta, la portavoz mediática de Más Madrid desveló que la dirección acordó con Soto que presentaría su renuncia antes de las 22 horas de anoche, algo que no sucedió. "Entendíamos que esas eran las noticias que íbamos a recibir pero no fueron esas sino el comunicado". No obstante, subrayó que confía en que su edil entregue el acta "en las próximas horas".

Maestre relató que la dirección de su formación conoció los hechos por "el relato de la víctima a principios de la semana pasada". Fue entonces cuando decidió contratar a "una experta en violencia machista" para que analizara el caso, escuchara a las partes y estableciera recomendaciones y las líneas de actuación a seguir.

Fue este martes a las 19.00 horas cuando la "experta en violencia machista" entregó su informe al grupo municipal Más Madrid. "Y ante la contundencia de los hechos allí descritos procedimos a pedir la dimisión inmediata del concejal implicado en este asunto porque entendemos que es incompatible con ser cargo público de una organización como Más Madrid", afirmó Rita Maestre.

"El compromiso con el feminismo y con la lucha contra las violencias machistas es un compromiso que se tiene que demostrar con hechos y no sólo con palabras", añadió la portavoz, quien aseguró que han "actuado de forma garantista pero eficaz poniendo en el centro la protección de la víctima".

Eso sí, Maestre señaló que no tienen constancia de que la víctima haya denunciado los hechos ante la Policía. "Nosotros podemos incidir solo en la parte de las responsabilidades políticas".

El comunicado de Pablo Soto

El que fuera concejal de Transparencia y Participación Ciudadana en el Gobierno de Manuela Carmena explicó en Twitter este martes por la noche que iba a renunciar a su acta tras haber tenido conocimiento hace una semana de que hizo sentirse acosada a una persona a la que pidió ayuda para ir al baño, debido a su discapacidad.

Allí dijo a la militante "algo", que dice desconocer, que "tenía tono o significado sexual", y añade que aunque puede ser "un bocachancla" y hacer bromas sexuales a su "familia y amigos cercanos" no recuerda aquel episodio. Atribuyó su falta de recuerdo al alcohol y explicó que con su peso, 45 kilos, unas cervezas pueden sentarle "mal", pero que "en los últimos años" ha "medido mal la cantidad y la frecuencia" con la que ha bebido, una "falsa salida", señala, "a situaciones de presión demasiado a menudo".

Soto señaló que él no sabe "quién es y no podría reconocerla" y que, aunque no fue "consciente" del supuesto acoso, "hay una persona que se ha visto dañada" por lo que ha pedido disculpas y ha asegurado que para no "generar más daño" abandona Más Madrid.