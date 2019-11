Isabel Díaz Ayuso, tras el archivo del Caso Avalmadrid: "No había nada y no les importó"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Es la tarde de Dieter, se ha referido a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la denuncia que Más Madrid presentó contra ella a cuenta del caso Avalmadrid. Ayuso ha reconocido que se lo espera porque "no había nada". Sin embargo, ha asegurado que se emociona al pensar en su familia y en su padre "que no se ha podido defender".

Isabel Ayuso ha revelado que estos cuatro meses de ataques y de "lluvia fina constante en los medios de la izquierda" le han servido para darse cuenta de cómo es el adversario político. "No entiendo por qué en política todo vale. Creen que hablar de un hombre que era honrado y bueno les iba a dar rédito". La presidenta regional ha sido muy crítica con los medios de comunicación y partidos de izquierdas: "No se han molestado en saber la verdad. Han llamado a trabajadores de mi padre, han dado datos falsos de una propiedad"

La noticia le llegó el pasado lunes por la noche y al enterarse envió un mensaje al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a su hermano y "a la gente que más me importa y que su criterio es fundamental mi para que lo vieran". Preguntada sobre si ha recibido alguna llamada de personas fuera de su entorno, Ayuso ha contestado que no. Ni siquiera de Ciudadanos, sus socios de gobierno a los que le ha lanzado una advertencia: "Lo mismo que me ha pasado a mi le puede le pasar a cualquiera. Esta izquierda no perdona" En este sentido, también dirigiéndose al partido naranja, ha dicho que ella no alimentará "nada personal contra personas con las que ha pactado un gobierno".

Por último, se ha referido a la comisión de investigación sobre Avalmadrid en la Asamblea, ha asegurado que la previsión es que comience en diciembre y que puede durar entre "seis meses o un año"