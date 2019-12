Villacís: "Vox llama chiringuitos a muchas cosas que no lo son"

Los presupuestos del PP y Cs ya están aprobados gracias a que el pasado viernes renunció la concejal de Más Madrid Inés Sabanés y el partido de Íñigo Errejón no había cubierto su puesto. Al final Vox sólo tuvo que abstenerse y Madrid ya tiene nuevos presupuestos.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la vicealcaldesa Begoña Villacís ha comentado la negociación con Vox y la pataleta de la oposición de izquierdas que afirma que es "un fraude democrático".

Villacís ha dicho que estos presupuestos "son buenísimos para la ciudad de Madrid" y que tenían "confianza" en que "Vox se diese cuenta que son mejores unos presupuestos de PP y Cs que los de Manuela Carmena". Sin embargo ha reconocido que "no fue posible convencer a Vox" porque "han mezclado muchas cosas, llaman chiringuitos a muchas cosas que no lo son".

La vicealcaldesa de la capital ha dicho que han eliminado "todo lo que es a dedo" y que "hay partidas que ellos entienden que son subvenciones nominativas que no se debían pagar" como Cáritas, Cruz Roja o el Teatro Real.

Sobre la reacción de Más Madrid y el PSOE ha dicho que le "sorprende" que "ellos no se diesen cuenta" ya que "no tenían por qué haber renunciado el viernes". También ha remarcado que "el problema es de ellos". Villacís ha recordado que "ha habido muchos casos en los que ha faltado un concejal y la votación la ha decantado Manuela Carmena con su voto de calidad y eso no les pareció un fraude democrático".