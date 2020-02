PSOE y Podemos critican que Díaz Ayuso cediese una casa de la Comunidad para que Guaidó se encontrase con su padre

Los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid, es decir, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, han criticado que el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso cediera al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, una instalación pública, la Residencia Santillana, más conocida como "La Casita", para mantener una reunión privada.

Fuentes del entorno de Guaidó informaron a Libertad Digital que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana se reunió con su padre, Wilmer Guaidó, que reside en Tenerife desde hace más de 15 años y trabaja como taxista. El encuentro familiar duró unas cuatro o cinco horas.

Así, mientras el gobierno de EEUU ha alojado a Guaidó en la Blair House, donde duermen los invitados especiales del presidente –siendo considerada la más alta distinción diplomática del país, tal y como informa La Prensa–, en España, la izquierda ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid le haya cedido una instalación pública.

Según recoge Europa Press, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, declaró que ese espacio tiene que cederse solo a "reuniones institucionales y no para privadas". "No lo entendemos, y no sabemos si este espacio se va a ceder también al resto del conjunto de los madrileños. ¿Se trata de un intercambio de favores después de que el PP recibiese dinero por parte de Venezuela a través del Canal de Isabel II?", se preguntó.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, acusó al PP de confundir "las cuestiones de partido con las de la institución". Le pareció "perfecto que el PP ofrezca sus despachos en la calle Génova", pero no instalaciones públicas.

Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, anunció que su grupo ha registrado en la Asamblea de Madrid la petición de comparecencia de la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, para informar en comisión sobre el protocolo completo de la visita de Guaidó a las instituciones de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso: "Hice lo que tenía que hacer"

Isabel Díaz Ayuso explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que "el presidente de la Comunidad de Madrid tiene potestad para invitar en estas instalaciones como así hice y lo hice con absoluta discreción, por seguridad, y tengo claro que hice lo que tenía que hacer".

Finalmente, la portavoz adjunta del PP, Ana Camins, aseguró que su partido está "muy orgulloso" de que el Gobierno regional cediera la Residencia Santillana a Guaidó, considerándolo un "gesto de cortesía" hacia el "presidente legítimo" de Venezuela.