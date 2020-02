Isabel Díaz Ayuso: "A Madrid se viene a que te dejen en paz"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha visitado este lunes los estudios de esRadio para participar en el programa Es la Mañana de Federico, donde ha defendido la gestión liberal de la Comunidad de Madrid que ha permitido que "ahora sea una tabla de salvación para todas aquellas personas que no quieren perder el control de sus vidas".

Para Díaz Ayuso, "Madrid es una España dentro de otra España" y confía en que, bajo su gobierno y con el apoyo de Ciudadanos, "podamos seguir defendiendo las cosas en las que creemos que son mucho más que las que nos separan". En este sentido, no se ha escondido y ha dicho tener la esperanza de que "Ciudadanos sea lo que quiera Inés Arrimadas y deseo que le vaya muy bien".

Para Díaz Ayuso, actualmente España está dividida por un eje que trasciende la izquierda y la derecha. "Por un lado", dice Díaz Ayuso, "estamos los que no queremos perder el control de nuestras vidas, aquellos que no queremos mofarnos de las víctimas del terrorismo, que no queremos que nos digan cómo pensar, cómo ser buena mujer, cómo vivir y cómo comportarnos. Que no queremos que la educación sea tutelada por el Gobierno de España". Al otro lado, añade Díaz Ayuso, "están los que llevan muchos años trabajando para destruir nuestro país y que han encontrado una realidad mediática" y política que les permite ponerlo en práctica, lamenta.

Madrid en el punto de mira

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "Madrid es el objetivo a batir sin ninguna duda" por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios comunistas y separatistas. Ha destacado los miles de millones de euros que se adeudan a la CAM y cómo "en todas las partidas" están siendo perjudicados en favor de otras CCAA que no cumplen.

Isabel Díaz Ayuso ha indicado que Sánchez y sus socios "se ven con 4 años por delante para cometer todo tipo de fechorías con barra libre, sin límite" y que "van a ir contra las empresas y la libertad educativa".

En este sentido ha contado que existe "una leyenda negra sobre la Comunidad de Madrid". Ha asegurado que el mantra de la izquierda mediática y política es decir que "Madrid es esa Autonomía que es injusta con las demás, que se va quedando con su iniciativa y las va secando". Ayuso ha destacado que quieren "justificar que nos quieran freír a impuestos en Madrid e imponer su proyecto totalitario usando la excusa de que somos desiguales y que la CAM es una apisonadora".

El plan de la izquierda es "acabar con la CAM mientras esté en manos de PP y Cs" porque "somos un proyecto molesto", ha señalado Isabel Díaz Ayuso. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid "mientras estemos gobernando con políticas liberales Madrid es altamente molesto para un gobierno que no admite oposición de ningún tipo ni en los medios ni en la política". Ha remarcado que son "muy molestos para Pedro Sánchez y sus socios inspirados en una narcodictadura de la que han nacido políticamente" y "el bastión que han de erradicar para imponer su proyecto sin ningún tipo de límites".

Para llevar a cabo su plan "en la CAM quieren seguir alimentando los colectivos y otras asociaciones burdas que están por todos los medios y las redes sociales intentando hacer de la anécdota categoría constante para justificar que estamos mal gestionados". También desde fuera, y con Sánchez a la cabeza, "quieren asfixiar a Madrid económicamente: atacar a las grandes empresas y las clases medias, intentar subir impuestos por ley y que al final nos tengan que dirigir, llevarnos al FLA e intervenir Madrid sin límites". Con ese plan Ayuso cree que van a romper su discurso.

En este sentido ha recordado que "la izquierda se pensaba que iba a ganar la CAM" y que "como son tan prepotentes no admiten que ellos no gobiernan esto". Por eso "lo que intentan hacer es machacar desde la Moncloa y desde los servicios públicos".

Sin embargo para contrarrestar esa leyenda negra que la izquierda mediática y política intenta imponer sobre la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha destacado que "Madrid es una Comunidad Autónoma próspera y de libertad a la que se viene a vivir y a que te dejen en paz". También ha destacado la excelencia de la sanidad pública madrileña en la que están "6 de los 10 mejores hospitales públicos de España".