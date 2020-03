El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid están liderando desde el primer momento el combate contra la crisis del coronavirus, no sólo con la puesta en marcha de medidas que pongan coto a la propagación del virus, sino también en la activación de medidas económicas y en la solicitud de otras más potentes por parte de la Administración Central para evitar el desastre económico que se avecina detrás del súbito parón de actividad que está provocando el virus.

En conversación con Es la Mañana de Federico de esRadio, Martínez Almeida ha sacado pecho de las medidas que ya ha puesto en marcha el consistorio, y que ha consistido básicamente en ayudas fiscales a las empresas más afectadas, con rebajas del IBI y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), además, "fuimos la primera administración en acordar una resolución para suspender los plazos administrativos para todos los ciudadanos", una actitud de diligencia y vanguardia en la toma de medidas económicas, que "decidimos para tratar también de hacer calar la idea de que la puesta en marcha de medidas económicas es inaplazable".

Añadía que "sabemos que el esfuerzo fiscal que hacemos desde el Ayuntamiento, rebajando la factura de los sectores afectados no es, ni siquiera, una tirita para la hemorragia económica que tenemos, pero es una manera de decirle a todos que no sólo hay una emergencia sanitaria, sino también económica". Y en este sentido, "le corresponde al Gobierno ejercer el liderazgo en el tema económico y que tomen conciencia real de lo que estamos vivienda y supone un conjunto de medidas drásticas que tiene que tomar y que no pueden aplazar más".

Respecto a los escándalos que llegan desde el gobierno, no sólo por el aplazamiento de la toma de decisiones en materia económica, sino también del imprudente comportamiento del Ejecutivo que no guarda cuarentenas y comunica tarde y mal positivos como los de Begoña Gómez, Almeida no ha querido hacer sangre, simplemente ha destacado que "todos podemos cometer errores, pero cuando estamos exigiendo lo que estamos exigiendo a los ciudadanos, nosotros tenemos que ser responsables y cumplir también esas medidas".

Responsabilidades políticas

Además, ha dicho que no es el momento ahora de exigir responsabilidades políticas al Gobierno por no haber tomado las medidas necesarias en el momento oportuno, porque "los ciudadanos lo van a exigir y lo van a hacer cuando ya no estemos inmersos en esta situación. Cuando esto pase, ya no podrán apelar a la unidad. Cuando esto concluya se pedirán responsabilidades por las decisiones que no se tomaron de forma voluntaria. Pero será entonces, en ese momento. Ahora nos toca trabajar de forma coordinada".

Poco margen en Madrid

También ha aprovechado para advertir del "escaso margen" del Ayuntamiento en la puesta en marcha de medidas que mejoren la liquidez de los sectores más afectados, pero ha advertido de que "yo tengo 400 millones que devolver de forma anticipada a los bancos. El Gobierno podría cambiar la ley para que podamos aplazar ese pago y poner esos 400 millones en liquidez".

Isabel Díaz Ayuso está "muy animada"

Preguntado por el estado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso el alcalde ha destacado que "ayer hablé con ella y la vi muy animada, como es ella, que no para por haberse recluido en casa. Va a seguir adoptando decisiones y a seguir gestionando. Me abrumó su energía".

Eliminan la zona SER, pero no Madrid Central

También ha contestado Martínez-Almeida preguntas sobre la eliminación de la zona SER en Madrid para no multar por aparcamientos en la capital, pero no han eliminado la vigencia de la zona Madrid Central, de modo que los coches sin autorización que entren en la almendra de Madrid Central seguirá recibiendo multas por parte del consistorio. "Estamos evaluando diariamente la situación y no descartamos ninguna medida. De momento no nos parece necesario tocar Madrid Central".

Movilidad en Madrid

Otras medidas de Movilidad que ha tomado el Ayuntamiento es mantener la frecuencia de autobuses para que "a menos gente, y los mismos autobuses, haya menos pasajeros en cada uno y se puedan respetar las medidas de seguridad". También ha pedido a las empresas que necesitan el trabajo presencial de sus empleados, que flexibilice los horarios de entrada y salida para que no se produzcan horas punta.

En cualquier caso, ha insistido en que "seremos todos los que, con responsabilidad" seamos capaces de salir de esta situación.