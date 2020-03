El Consejero de Sanidad de la CAM anuncia que en los próximos días llegarán los aviones con material de China

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado en una entrevista en Es La Mañana de Federico que, a pesar de no tener los test de detección del coronavirus, comienzan "a notar en sus urgencias que empezamos a cambiar el horizonte". Eso sí, no ha querido hablar de pico de la enfermedad porque para el consejero madrileño, "el horizonte es mesetario, porque de media la hospitalización es de siete días o de 18 si son pacientes de UCI".

El consejero ha explicado también que necesitan ya los test rápidos prometidos por el Gobierno para conocer realmente "la dimensión de la enfermedad". "Espero que esta semana lo tengamos ya para poder hacer cribados masivos en todos los niveles", ha deseado.

Sobre el material sanitario que ha encargado la Comunidad de Madrid para hacer frente a esta crisis, Ruiz Escudero ha explicado que "este lunes se servirá un primer pedido de equipos de protección individual" y luego "quedan los dos aviones que están preparados para que lleguen de China que serán entre lunes y jueves vamos a ir recibiendo varios". Un material que servirá para "proteger a nuestros profesionales".

Preguntado por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no ha recurrido a empresas españolas como Genómica, encabezada por la hermana de María Dolores del Cospedal, Rosario Cospedal, creadora de un kit para detectar el Covid-19, Escudero ha lamentado que no se haya dado "una respuesta como nación". "Me resulta sorprendente que no se haya buscado a todos los expertos nacionales para dar una respuesta. Hemos echado en falta un liderazgo para dar una respuesta como sistema nacional de salud. Hemos tenido que ir las CCAA buscando una respuesta que deberíamos haber tenido del Gobierno de España", ha sentenciado.

Escudero ha explicado que la capacidad de respuesta de la Sanidad madrileña, tanto la pública como la privada, se ha multiplicado. Desde que empezó la crisis, han aumentado en 10.000 las camas de hospitalización, llegando a las 24.000, han creado el hospital de IFEMA y han triplicado las camas UCI, pasando de las 500 a las 1.700 (1.400 ocupadas por pacientes con coronavirus).

Y sobre los ataques por parte del PSOE de Madrid a Isabel Díaz Ayuso en las redes sociales ha aseverado que "cuando todo el mundo tendría que estar en lo importante, realmente uno se da cuenta que todo el mundo no va con la misma intención".