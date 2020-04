El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha comparecido tras la Junta de Gobierno para dar cuenta de las cuestiones aprobadas este jueves y someterse a las preguntas de la prensa. Lo ha hecho junto a la alcaldesa, Begoña Villacís, y su portavoz, Inmaculada Sanz.

El regidor de la capital ha sido muy claro al ser cuestionado sobre si los madrileños podrán tener una vida normal una vez que el confinamiento toque a su fin. De forma directa y clara, Martínez-Almeida ha subrayado que "dada la gravedad de la situación, desde el momento en que acabe el estado de alarma no vamos a poder recuperar inmediatamente la vida ordinaria tal y como la recordábamos sino que vamos a tener que modificar comportamientos, pautas y hábitos que teníamos asumidos e interiorizados pero que se justifica como consecuencia de que el coronavirus no va a desaparecer porque desaparezca el estado de alarma".

Así las cosas, y "siendo realistas, tenemos que decirle la verdad a los ciudadanos: tendremos que modificar algunas pautas y comportamientos. No vamos a recuperar inmediatamente la normalidad cotidiana" a partir del 12 de abril.

Sobre la posibilidad de que se relajen algunas medidas como ha hecho Italia permitiendo a los niños salir a la calle acompañados de un adulto, el alcalde de Madrid no ha querido adelantar nada aún, pero ha dejado la puerta abierta a ello. "En este momento tenemos que atender el decreto del estado de alarma que es hasta el 12 de abril. Y una vez que se vean y evalúen los resultados del mismo, podremos establecer otras medidas adicionales que puedan facilitar la relajación del confinamiento porque somos plenamente conscientes del desgaste psicológico que supone estar confiando en casa. Y, desde luego, el desgaste que también supone para los niños".

Almeida apoya a la prensa frente al Gobierno

"¿Qué opina el alcalde de la forma de gestionar las preguntas en las ruedas de prensa de Moncloa?", le inquirieron. El alcalde no se escaqueó de esta cuestión y, dirigiéndose al Gobierno, contestó: "Los ciudadanos necesitan creer en las instituciones, necesitan confiar (en ellas). Las instituciones necesitan ganar credibilidad y para eso es necesario que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo, puedan preguntar libremente. Para eso es necesario que el Gobierno responda".

Almeida apuntó que "el problema no son las preguntas, el problema es no tener respuestas. El problema nunca es la pregunta, el problema es si uno no tiene la capacidad de dar una respuesta". Y aún en el caso de no tener respuesta, el alcalde señaló que los "ciudadanos son los suficientemente maduros para preferir que las instituciones hagamos un ejercicio de humildad y les digamos 'no podemos responder a esta pregunta en estos momentos' a evadir contestar a una determinada pregunta".

"Los ciudadanos necesitan confiar en nosotros, están confinados en sus casas, quieren que les demos certezas. Y para eso tenemos que tener una política de comunicación en la cual no evadamos ninguna pregunta porque el problema no está en las preguntas que se hagan sino en si se tiene la respuesta para esas preguntas".

Así, Martínez-Almeida ha animado al Gobierno "a que no filtre las preguntas, a que deje que los medios de comunicación puedan hacer libremente su trabajo, a decirle a los ciudadanos que el Gobierno va a dar la cara en todo momento y que no va ocultar ni evadir ningún tipo de información ni ningún tipo de respuesta".

Madrid lanza 'Compartimos barrio'

El Ayuntamiento ha lanzado este jueves Compartimos barrio, una página web interactiva con la ubicación de las actividades esenciales de abastecimiento y con las asociaciones de voluntarios que están disponibles distrito a distrito. Toda la información se puede encontrar en https://decide.madrid.es/compartimosbarrio. "Seguimos buscando iniciativas que faciliten la vida a los madrileños", ha resumido la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

En esta web con mapas interactivos se informará, distrito a distrito, de los comercios y negocios de hostelería abiertos, de las asociaciones con voluntarios disponibles o de las empresas de logística y distribución cerca de los domicilios de los vecinos. Villacís ha destacado que con esta web, además de facilitar la vida a la vecindad confinada, se potencia el consumo en el comercio de proximidad, "tan necesario en los barrios, porque hay que apoyarles lo máximo posible".

Establecimientos de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, servicios de hostelería y restauración y muchos otros considerados esenciales pueden visibilizarse en la plataforma, junto con servicios de reparto. De esta manera pueden ofrecer sus productos y servicios a domicilio. Al mismo tiempo, las asociaciones pueden canalizar mejor la labor de apoyo y solidaridad que vienen prestando en cada distrito madrileño mediante la atención telefónica.

Las asociaciones vecinales y los empresarios que quieran participar en el proyecto deberán darse de alta en la web Decide Madrid y cumplimentar un breve formulario. Por su parte, el consumidor/usuario no tendrá que inscribirse en el portal para disfrutar de Compartimos barrio, únicamente deberá colocar el cursor de su ratón sobre el mapa de Madrid y seleccionar el distrito que le corresponda o desee consultar. Así, se desplegará el listado de asociaciones y empresas vinculadas al distrito seleccionado con sus respectivos datos de contacto.

Villacís ha vuelto a dar las gracias a la ciudadanía por su "responsabilidad" porque "son mayoría los que se quedan en casa". "Gracias por esta reacción de responsabilidad y madurez para salir de esta situación lo antes posible", ha declarado.