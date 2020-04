Felipe González, sorprendido con Almeida: "Le felicito por su capacidad de ponerse al timón"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha elogiado de manera notable al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por su capacidad de liderar a la capital frente a la crisis del coronavirus: "Me ha sorprendido gratamente cómo el alcalde de Madrid se ha puesto al timón. Puede haber un punto en el que discrepe por su carácter, pero me ha sorprendido gratamente que este hombre esté al pie del cañón y tenga la humildad de contar con otros y compartir experiencia", en referencia a la interlocución que mantiene el alcalde con otros regidores de la capital como Manuela Carmena, Ana Botella o Alberto Ruiz Gallardón, para compartir ideas de cara a ser efectivos contra el COVID-19.

González, que ha querido que se note su felicitación ha dicho que "no lo diría sólo de él, sino de otros con los que tengo contacto y que están al pie del cañón cada día", sin embargo ha aclarado que no ha recibido ninguna llamada de Moncloa y que el presidente del Gobierno no le ha pedido consejo a la hora de enfrentar la pandemia. "Tampoco lo he pedido", decía.

Parlamento

Estas declaraciones han tenido lugar este miércoles en Onda Cero, donde González también se ha mostrado partidario de normalizar la actividad parlamentaria y ha criticado que se cierren las Cortes. Según González no se puede pedir a los estudiantes que estudien desde casa y a los trabajadores que trabajen desde casa y que los diputados, sin embargo, cierren la actividad.

Por eso ha pedido que se normalice la actividad parlamentaria porque "se puede hacer desde casa y sin hacer exhibiciones de pecho de lata, dando ejemplo a la gente que el distanciamiento es bueno y de que es posible trabajar parlamentariamente sin que sea necesaria la presencia".

Diálogo

Además, en su entrevista el expresidente González ha considerado que para afrontar la pandemia hace falta diálogo y pactos permanentes "sin menospreciar a nadie", pero también ha instado a los líderes políticos a ser capaces de "ceder posiciones" y no incurrir en la contradicción.

Sobre la alusión a los Pactos de la Moncloa —en los que participó en 1977— hoy tienen un "efecto simbólico" sobre la capacidad política de ponerse de acuerdo para emprender una "pelea acordada" con todo el mundo contra el coronavirus, y una salida socioeconómica. Y en esta lucha para salir de la crisis, González ha apostado por "inventar una fórmula nueva" porque "lo que está fallando es la capacidad de respuesta de la Unión Europea".

Europa

En este sentido, ha lamentado que se haya dado "una respuesta local a un problema global". "La respuesta local no puede continuar ni a nivel europeo, ni a nivel internacional", ha señalado el expresidente, que ha advertido de que una "respuesta fallida de la Unión Europea" puede convertir a los nacionalismos en una "amenaza", con una vuelta "a los irredentismos y a la pérdida de valores".

En medio de una crisis de esta magnitud, González también ha señalado que no se puede pedir a los países que cumplan el pacto de estabilidad.

Nacionalización de empresas

González ha afirmado que no ve peligro en la nacionalización de empresas, ha valorado la actitud "positiva y colaboradora" de los empresarios y sobre el papel del Estado en esta crisis ha dicho que tiene que ser ágil, "con músculo pero sin grasa". "Que no se le vean los huesos pero que sea capaz de responder a una crisis como la que estamos viviendo", ha señalado.