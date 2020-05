Ayuso responde a las advertencias del Gobierno sobre el estado de alarma: "Esto ya es el caos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este martes en una entrevista en Es La Mañana de Federico a las advertencias lanzadas este lunes por el Gobierno contra el Partido Popular. "Será responsable del caos si no apoya la prórroga del estado de alarma", aseguró el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, tras conocerse la intención de Pablo Casado de que sus diputados no apoyasen la prórroga del estado de alarma.

Ayuso ha respondido a las palabras de Ábalos en esRadio: "Me sorprende cuando el Gobierno dice 'o prórroga o caos', ¿qué se cree el Gobierno que ha ocurrido en España? ¿Qué puede haber más caótico que las decenas de miles de muertos que tenemos sobre nuestras espaldas o la cifra de desempleados a la que nos estamos abocando o la caída del PIB?", ha sentenciado la presidenta regional.

"Esto ya es el caos, lo único que está controlado y amordazado en casa, pero el país ya está en una situación que no se veía desde hace décadas", ha sentenciado. "Todos los días el Gobierno da un paso adelante y dos hacia atrás", ha apuntado recordando que el Ejecutivo ha tenido "45 días para buscar una salida".

¿Prorrogar el estado de alarma?

Ayuso, que en las últimas horas se ha mostrado contraria a una nueva prórroga del estado de alarma, ha insistido en que "o se acaba esta semana o le daría 15 días últimos para que el Gobierno se ponga manos a la obra", porque "ya hay normativa como las leyes de Salud Pública que recogen supuestos" que se podrían utilizar para la desescalada.

La presidenta madrileña ha apuntado que la solución a la crisis pasa por "más libertad, más flexibilidad, más empleo y menos trabas": "Nos tenemos que hacer a la idea de que la autoprotección y la libertad van a ser la solución".

Díaz Ayuso también ha recordado a aquellos que acusan al PP de minar la seguridad oponiéndose al estado de alarma que ella fue de las primeras en cerrar colegios y ha "visto más de trece mil muertos". "Lo que tengo claro es que la vida es lo más importante pero ahora estamos en un punto muy delicado en el que hay que conjugar la salud con el desarrollo, porque si Madrid se va al millón de parados habrá otros muchos problemas, también de salud", ha explicado.

Batería de medidas contra la crisis

Según ha explicado Ayuso en la entrevista, la CAM ha realizado una serie de estimaciones en materia económica dependiendo del porcentaje de caída del PIB en la región que van desde la pérdida 339.000 empleos a más de 1 millón. "Podríamos irnos a la pérdida de 1.100.000 empleos si nos fuéramos al escenario de que la hostelería y el turismo volvieran a la normalidad en diciembre, como ha apuntado algún ministro del Gobierno".

Para evitar esta "situación catastrófica", la dirigente madrileña ha explicado que su Gobierno anunciará en las próximas semanas una serie de medidas como "suprimir todas las licencias urbanísticas, salvo las estatales, y sustituirlas por una declaración responsable para que Ayuntamientos y particulares no pierdan dinero ni tiempo y evitar esperas de 12 meses", dar flexibilidad para que "los comercios se reorienten", impulsar la colaboración público-privada y continuar con la "defensa de la flexibilidad horaria".

Además, la Comunidad de Madrid "renovará hasta diciembre el contrato de todos los profesionales sanitarios" incorporados en las últimas semanas para hacer frente al coronavirus.

La vuelta al colegio

Díaz Ayuso también se ha referido en Es La Mañana de Federico al nuevo anuncio que ha realizado en las últimas horas la ministra de Educación, Isabel Celaá, de que sólo la mitad de los alumnos volverán al colegio en septiembre si no hay vacuna.

"No nos han ofrecido ni garantías ni información de cómo lo harían. Yo ahora estoy en ver cómo acabamos este curso porque no me gustan ni las soluciones universales ni igualar a la baja", ha sentenciado Ayuso que ha pedido "alternativas" y centrarse primero en "ver cómo acabamos este curso con libertad y flexibilidad, pero examinando".