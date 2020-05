Ayuso cree que Madrid aún no está preparada para pasar a la fase 1 de la desescalda

Isabel Díaz Ayuso no cree que la Comunidad de Madrid esté preparada para pasar a la fase 1 el próximo 11 de mayo ya que la ocupación de camas en las UCI es aún demasiado elevada.

"Yo no quiero tener prisa para acceder a nada porque he sido la primera que he visto lo que ha pasado en la Comunidad, pero sí que tengo prisa por acabar con esa maraña de pasos y burocracia, que no ayudan en nada", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en RNE sobre el plan de fases para la desescalada del Gobierno.

"Ahora tenemos Consejo de Gobierno y es uno de los temas que vamos a tratar ahí", ha dicho a continuación. "Con tanta fase lo único que haces es regularle la vida a las personas", ha espetado a continuación.

Por otra parte, sobre la movilidad entre provincias y autonomías, Ayuso ha indicado que los contagios pueden producirse en cualquier momento, como por ejemplo cuando un camión de alguna comunidad se desplaza con frutas a otra, y por eso ha insistido en la importancia de la autoprotección.

Estas declaraciones suponen un nuevo desencuentro con su vicepresidente, Ignacio Aguado, quien ha asegurado "estamos preparados para pasar a la fase 1, pero no bajemos la guardia".

¡Buenos días! La cifra de hospitalizados por #COVID19 sigue descendiendo en la Comunidad de Madrid. Hoy ya está por debajo de los 4.000 pacientes. Estamos preparados para pasar a la Fase 1, pero no bajemos la guardia. Protégete #VamosMadrid — Ignacio Aguado May 6, 2020

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, Madrid cuenta con 23 nuevos pacientes ingresados en UCI (12 más en relación a ayer y el 45% del total de 51 nuevos casos graves en el conjunto de España). Actualmente, según los datos del Ejecutivo regional, existen 610 ingresos con síntomas graves (30 menos en relación a las últimas 24 horas).