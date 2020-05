"Exijo desde el Ayuntamiento de Madrid que se haga público el nombre de quiénes componen esa comisión de expertos y que se hagan públicos los fundamentos sobre los que se van a adoptar esas decisiones". Así de tajante se mostró este jueves el alcalde de Madrid en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad.

Esta petición al Gobierno de Pedro Sánchez se produce después de que ayer Fernando Simón se negara a dar los nombres de los "once o doce" expertos que integran el comité que va a decidir sobre la desescalada de las comunidades autónomas. "No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad", espetó el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Para José Luis Martínez-Almeida es "inadmisible" esta explicación, que, de ser cierta, "a lo que mejor lo que no tienen que hacer es que formar parte del comité de expertos". El alcalde de Madrid subrayó que es una "exigencia mínima de una democracia".

"Estamos hablando de decisiones decisivas para el futuro de la ciudad de Madrid, para el futuro de la Comunidad de Madrid y para el futuro de España. Tenemos que ser serios. Los españoles que están confinados en sus casas tienen derecho a tener esa información, tienen derecho a saber quiénes van a decidir sobre su futuro; tienen derecho a saber sobre qué fundamentos van a decidir su futuro".

Martínez-Almeida también afeó al Gobierno central la falta de información acerca de la desescalada, de cuáles son las fases y cuáles los requisitos que tiene que cumplir un determinado territorio para pasar de fase. "Sabemos cuáles han sido los cambios de criterio, sabemos cuáles han sido los bandazos, pero cuando estamos hablando de una cuestión tan seria los españoles que están confinados en sus domicilios, que tienen un desgaste psicológico importante después de tanto tiempo, merecen que el Gobierno dé una información más fiable y cierta".

En los próximos días, el ministro Salvador Illa -quien tiene la última palabra – tendrá que decidir qué territorios pasan a la fase 1 el próximo lunes. Según Simón, esta información se hará pública el viernes por la noche o el sábado.