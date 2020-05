Dimite la directora de Salud Pública de Madrid al no estar de acuerdo con pedir el pase a la fase 1

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, ha dimitido este jueves de su cargo al no compartir la decisión que este miércoles tomó la región de solicitar entrar en la Fase 1 de desescalada.

La renuncia se produce después de que este miércoles por la tarde la CAM anunciase que iba a pedir el cambio de fase a pesar de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había mostrado unas horas antes sus reservas con esta decisión: "Yo no quiero tener prisa para acceder a nada porque he sido la primera que he visto lo que ha pasado en la Comunidad", dijo en una entrevista concedida a RNE.

En la Consejería de Sanidad tampoco se veía con buenos ojos realizar la petición, lo que produjo un nuevo choque de posturas con el vicepresidente de CAM, Ignacio Aguado, que defendía que la región si podía pasar a la siguiente fase. "La Comunidad de Madrid está preparada para reactivarse. Tenemos un sistema robusto y no tenemos que esperar más tiempo para reactivarnos", subrayó en rueda de prensa después del Consejo del Gobierno.

Las diferencias se saldaron horas más tarde a favor del vicepresidente con un anuncio por parte de la CAM de que este jueves por la tarde iban a formalizar "la presentación del informe de las capacidades estratégicas sanitarias" para pasar a la fase 1.

El puesto de Yolanda Fuertes pasa a estar ocupado por Antonio Zapatero, el que fuera director médico del hospital Ifema, que además será a partir de ahora una pieza clave en Gobierno de Ayuso: será viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 y dirigirá también Dirección General de Salud Púbica y la coordinación socio-sanitaria en la región.

La presidenta Díaz Ayuso designa con estas responsabilidades a Zapatero para que aporte su acreditada experiencia médica y que la Comunidad de Madrid lidere bajo su dirección la salida de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Desde la coordinación socio-sanitaria, en esta nueva viceconsejería, se encargará también de aplicar una estrategia enfocada a la evolución de residencias de mayores de la región, centros que han soportado una alta letalidad ante el coronavirus.