Dimite la directora de Salud Pública de Madrid al no estar de acuerdo con el cambio a la fase 1

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, ha dimitido este jueves de su cargo al no compartir la decisión que este miércoles tomó la región de solicitar entrar en la fase 1 de desescalada.

La renuncia se produce después de que este miércoles por la tarde la CAM anunciase que iba a pedir el cambio de fase a pesar de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había mostrado unas horas antes sus reservas con esta decisión: "Yo no quiero tener prisa para acceder a nada porque he sido la primera que he visto lo que ha pasado en la Comunidad", dijo en una entrevista concedida a RNE.

En la Consejería de Sanidad tampoco se veía con buenos ojos realizar la petición, lo que produjo un nuevo choque de posturas con el vicepresidente de CAM, Ignacio Aguado, que defendía que la región si podía pasar a la siguiente fase. "La Comunidad de Madrid está preparada para reactivarse. Tenemos un sistema robusto y no tenemos que esperar más tiempo para reactivarnos", subrayó en rueda de prensa después del Consejo del Gobierno.

Las diferencias se saldaron horas más tarde a favor del vicepresidente con un anuncio por parte de la CAM de que este jueves por la tarde iban a formalizar "la presentación del informe de las capacidades estratégicas sanitarias" para pasar a la fase 1.

Antonio Zapatero pasa a ocupar su lugar

Lejos de lamentar esta dimisión, Ayuso se ha mostrado contenta al anunciar que su puesto pasa a estar ocupado por Antonio Zapatero, el que fuera director médico del hospital de Ifema, que además será a partir de ahora una pieza clave en el Ejecutivo madrileño por deseo expreso de la presidenta: viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19 y dirigirá también Dirección General de Salud Púbica y la coordinación socio-sanitaria en la región.

"No he tenido ocasión de hablar con ella (Yolanda Fuentes), he estado ahora mismo cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria para analizar la situación actual del covid-19 y cómo nos íbamos a enfrentar al mismo las próximas semanas pero hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad", ha dicho Ayuso en una entrevista concedida a Cuatro.

Díaz Ayuso designa con estas responsabilidades a Zapatero para que "aporte su acreditada experiencia médica y que la Comunidad de Madrid lidere bajo su dirección la salida de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19". Desde la coordinación socio-sanitaria, en esta nueva viceconsejería, se encargará también de aplicar "una estrategia enfocada a la evolución de residencias de mayores de la región, centros que han soportado una alta letalidad ante el coronavirus".

Petición al Gobierno para pasar a la fase 1

En medio de la polémica, este miércoles pasadas las siete de la tarde concluía el encuentro del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, para pedir el pase a la fase 1.

Desde el Ejecutivo informan de que "a la espera del envío de la documentación técnica, el consejero ha avanzado que se propondrá el progreso a fase 1 de la provincia de Madrid". Ambos gobiernos se han emplazado a una nueva reunión una vez recibida la documentación.