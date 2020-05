Almeida, sobre la campaña contra Ayuso: "Es una estrategia de la izquierda para derribar el Gobierno de Madrid"

Rafael Simancas ha sido el último en realizar una crítica feroz contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la Covid? Porque en España está la Comunidad de Madrid". Con esa pregunta retórica y su respuesta culpó el diputado del PSOE por Madrid a la presidenta del índice de muertos en nuestro país.

Simancas: "Vamos a hablar con claridad: ¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la Covid? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus" ERES UN MISERABLE. pic.twitter.com/jGHLy4SXFU — Toni Cantó @Tonicanto1) May 13, 2020

"Me parecen inadmisibles. Revelan una bajeza moral importante", espetó este jueves el alcalde de la capital al ser preguntado por ello en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Para José Luis Martínez-Almeida éste y los demás ataques contra el Ejecutivo regional responden a "una estrategia de la izquierda en la Comunidad de Madrid que ha decidido que la mejor forma de salir de esta crisis es desestabilizar" al Gobierno de Ayuso y buscar, como sostiene Más Madrid en la Asamblea, fórmulas que permitan acabar con él.

"La izquierda en estos momentos ha decidido que tiene que ser parte del problema y no parte de la solución. Y yo lo que les pido es que aguanten un poco, que aguanten sus ganas de tratar de derribar a este Gobierno, que todavía no hagan esa estrategia de tierra quemada. Todavía tienen que colaborar para seguir salvando vidas, para vencer a esta pandemia. Todavía tienen que poner su esfuerzo para que entre todos podamos salir unidos", subrayó Almeida.

Y es que el alcalde recordó que la crítica es legítima" siempre y cuando vaya dirigida a "salvar vidas" pero no la que se realiza para "desestabilizar" un Gobierno en un momento tan crítico.

La desescalda en Madrid

Este miércoles el propio Martínez-Almeida junto a su delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz en el Consistorio, Inmaculada Sanz, se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero para abordar la situación en la capital y analizar las estrategias de desescalada en la ciudad. Ayuso trasladó al alcalde la petición que se ha comunicado al Gobierno para pasar a la fase 1 el próximo 18 de mayo así como su intención de hacer obligatorio el uso de mascarillas en los espacios públicos y cerrados, enmarcado en un protocolo de obligaciones y recomendaciones.

Almeida dijo este jueves que comparte este criterio. No obstante, si el Gobierno de Pedro Sánchez no lo cree así deberá explicar "quién ha adoptado esa decisión, quién ha asesorado en esa decisión, y cuáles son los fundamentos de la resolución que se ha dictado" porque "todavía no sabemos a estas alturas quiénes decidieron que Madrid, Valencia, parte de Andalucía no pasaran y el País Vasco sí lo hiciera".

"Por tanto, la confianza que me merece el Gobierno vendrá determinada por la transparencia con la que ejerza sus funciones", subrayó el alcalde, quien ya la semana pasada exigió al Ejecutivo central que dé los nombres de los 'técnicos' que deciden sobre la desescalada. "Mientras no haga ese ejercicio de transparencia, los ciudadanos pueden tener la legítima duda de cuáles son los criterios por los que se está guiando este Gobierno. La confianza no se da, la confianza se gana. Y el Gobierno tiene que ganarse esa confianza", subrayó.