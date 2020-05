Almeida: "Madrid no ha sido destruido, sufrimos una hecatombe y vamos a resurgir"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha atendido este lunes la llamada de Es la Mañana de Federico, donde ha comentado distintos asuntos de actualidad, desde los planes de la ciudad de Madrid en los periodos de relajación de las medidas de confinamiento, hasta los grandes asuntos de política nacional como el compromiso de derogación de la reforma laboral que ha adquirido el Gobierno de Pedro Sánchez con los herederos de Batasuna-ETA, Bildu.

Sobre esto último, Almeida se ha mostrado convencido de que "no va a haber derogación de la Reforma Laboral. Nadie se cree que vaya a derogar la reforma laboral" y ha añadido que "el futuro no se construye con Bildu y con ERC", aunque considera que ese compromiso con Bildu lo que evidencia es que "con la emergencia social, económica y sanitaria que tenemos, Sánchez ha optado por su supervivencia política y se ha metido en un búnker con la izquierda y la extrema izquierda".

Frente a esto, Almeida apuesta por "aprender de la hecatombe e introducir las reformas necesarias, pero no cambiar el sentido de las reformas que se han hecho en Madrid. Sería una equivocación". Almeida, en este sentido, se refería a que se debe profundizar en las cosas que funcionan como la colaboración público-privada y tratar de eliminar toda la desconfianza de la sociedad. "La clave, lo he dicho muchas veces, es no gripar el motor que ha permitido el desarrollo de todos estos años. Que se genere inversión y riqueza en Madrid", concluía.

Por estos motivos, Martínez-Almeida insistía en que "Madrid no ha sido destruida, no se ha de reconstruir, hemos sufrido una hecatombe y vamos a resurgir". Y prueba de ello, de que en Madrid se resurge, es el "proyecto de Madrid Nuevo Norte", que fue aprobado por la Comunidad de Madrid y que va a recibir el plácet del Ayuntamiento esta semana, terminando el periodo de tramitación y dando comienzo a la fase de obra.

"Con 30.000 muertos no se sale más fuerte"

Además, ha contestado a Pedro Sánchez y esa frase que tanto repite en sus continuas alocuciones desde Moncloa, "saldremos más fuertes". Decía Martínez-Almeida que "con 30.000 muertos no se sale más fuerte, no se puede decir eso", sentenciaba.

También afeaba a Sánchez que el luto oficial lo limite a 10 días durante la fase uno, "para que cuando estemos en la fase 4 nadie se acuerde". Añadía que "no se puede salir más fuerte cuando se prevé una bajada del 10% del PIB, con muchísima gente en el paro y con 30.000 muertos. Así se sale más débil que nunca".

Abren los parques de Madrid

Además, Almeida ha explicado que a partir de este lunes estarán abiertos los parques en Madrid, donde ha reforzado la presencia policial para que informen a los ciudadanos de qué se puede hacer y qué no en ellos. Tal y como ha recordado el propio alcalde, "van a poder ir a pasear y a hacer deporte, pero no a permanecer. Podrán sentarse en los bancos, pero no pueden permanecer ahí y, desde luego, no se puede ir a hacer pícnic".