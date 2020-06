La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado en una entrevista radiofónica recogida por Europa Press de "injusta" la "madrileñofobia" tras el coronavirus y ha recordado que la capital es una región que no ha distinguido nunca "por procedencia".

La presidenta regional ha sostenido que le "duele" profundamente este tema, que "en algunos casos viene por parte de dirigentes que tienen preocupación porque no haya contagio", pero ha defendido que los madrileños "han hecho un gran esfuerzo y se han comportado como auténticos héroes quedándose en casa".

"Hemos contenido entre todos el virus y, ahora mismo, Madrid está en situación de poder moverse con total normalidad. Es más: es una población que ha aprendido especialmente de la covid", ha manifestado Díaz Ayuso.

A la jefa del Ejecutivo autonómico le duele "sobre todo porque Madrid es España", porque los madrileños son "españoles por encima de todo" y porque son una comunidad que, además de "emprendedora y muy trabajadora", es "solidaria y abierta al mundo, plural".

"No hemos distinguido nunca por la procedencia. Somos desde 1561 la capital de España precisamente por eso, porque es de todos y de nadie. De repente, esos mensajes del terruño a mí me ofenden profundamente porque los madrileños no se han movido todavía de la Comunidad y ya estamos viendo cómo hay brotes en otras partes", ha indicado, al tiempo el que ha sostenido que "el virus no entiende de regiones, entiende de distancia social y de prevención".

"Tengo lo que quiero"

Además, Díaz Ayuso ha sostenido que desconoce si la legislatura se acabará antes en Madrid, pero ha asegurado que no será por ella porque tiene lo que quiere, un pacto con Ciudadanos: "Si se acaba la legislatura o no, realmente lo desconozco, pero no será por mí, porque yo tengo lo que quiero y lo que quería era gobernar con Ciudadanos. Ya tengo ese pacto, ya tengo ese gobierno, pero si hay una moción de censura es algo que a mí se me escapa, no depende de mí".