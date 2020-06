Sánchez sigue sin plan para Barajas y Ayuso le pide una reunión a cuatro días de la reapertura de fronteras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión para abordar un plan para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras la vuelta a la actividad, una reclamación que le ha realizado públicamente durante las últimas semanas.

Según ha informado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, todos los miembros del Ejecutivo autonómico han coincidido en mostrar su "preocupación" porque con la apertura del aeropuerto a turistas "no se adopte ningún tipo de control".

"Nosotros vamos a pedir al Gobierno de España que reaccione, que no cometa el mismo error que hace tres meses, que sea responsable", ha sostenido, al tiempo que ha pedido que se exija a personas que van a llegar a los aeropuertos "garantías". Aguado cree que no tomar ninguna decisión al respecto sería "una irresponsabilidad" porque les situaría en el punto de partida, "donde a nadie se le escapa que el aeropuerto de Barajas fue le principal foco de entrada del virus".

En este sentido, ha insistido en censurar que se reabra "sin ningún tipo de restricción ni de exigencia adicional en mitad de una pandemia global". Como posibilidad, el vicepresidente ha deslizado que se exija la realización de PCR en origen, en un plazo de 24 a 48 horas. Algo que considera tendría "todo el sentido".

En el Ejecutivo autonómico apuestan por recibir turistas pero sabiendo ellos mismos su condición así como que también que se garantice que el conjunto de españoles puedan estar seguros de que no se van a dar "pasos atrás". No tomar medidas sería, según el vicepresidente, "no haber aprendido nada" de lo que ha sucedido en España con el coronavirus.

Por otra parte, en la misiva que Ayuso enviará a Sánchez volverá a solicitarle que haya una mesa de diálogo y trabajo entre el Gobierno central y el de Madrid, dado que, según recuerdan fuentes del Ejecutivo autonómico, la región ha sido "la más golpeada durante la pandemia". La jefa del Ejecutivo autonómico considera muy importante ver qué plan tiene el Gobierno ante un posible rebrote así como abordar las medidas para la reactivación "del principal motor económico del país, Madrid".

Lo que sí ha establecido el Ejecutivo central es que Sanidad Exterior controlará con cámaras la temperatura de todos los pasajeros internacionales en los aeropuertos de la red de Aena a partir del próximo 1 de julio y se digitalizará el registro de los datos de su localización por si fuera necesario un rastreo posterior.

Desde el pasado 15 de mayo, todos los pasajeros que proceden del extranjero pasan un control de temperatura que, a partir del 1 de julio, se automatizará con cámaras termográficas ante el aumento del tráfico en los aeropuertos.

Sanidad no es partidaria de hacer test masivos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este miércoles que el Ministerio de Sanidad no es partidario de hacer test masivos para los turistas que viajen a España y deja la decisión en manos de las comunidades autonómas.

"El Ministerio no es muy proclive a realizar este tipo de pruebas masivas", ha respondido el director del CCAES y ha añadido que el Gobierno de Canarias "tendrá que valorarlo y tomar una decisión" porque según asegura, el Ministerio ahora tiene "capacidad de recomendación" pero afirma que "son las CCAA las que tienen que tomar las decisiones finales".

El doctor Simón admite que hay que buscar mecanismos para reducir los riesgos de contagios importados en la medida de lo posible y ha admitido que la realización de PCR a personas que se mueven a otros países siempre está sobre la mesa y se ha discutido mucho al respecto.

En este sentido, afirma que cuando la movilidad es residual el planteamiento podría tener algún sentido aunque él opina que no lo tiene. Pero añade que cuando se habla de hacer PCR masivos a todas las personas que vengan a España en un vuelo hay que tener en cuenta varias cuestiones.

Entre ellas, ha citado la utilidad real y la infraestructura que se debe tener primero para que las personas esperen, "un vuelo tras otro", mientras se hace la prueba y se dan los resultados y después, en los casos en los que dé positivo, darle una salida. Además, añade que los casos negativos no significan que no se esté infectado y eso, considera, puede dar una falsa seguridad y cree también que a éstos se les tendría que hacer un seguimiento después.

Esta respuesta se une a la que también dio ayer el doctor Simón quien opinó que esta medida solo se podría aplicar si hay una decisión por parte de la Unión Europea para realizarla en todos los países de la UE.