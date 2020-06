Ayuso defiende su gestión ante la crisis: "Si no, nos hubiéramos visto como en EEUU enterrando en fosas en línea"

"En Madrid se ha peleado por cada vida. Hemos vivido una auténtica guerra. Hemos tenido que ir residencia por residencia llevando material que, por cierto, ha comprado la CAM". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes en una entrevista en TVE su gestión al frente de la región en los últimos meses y ha descartado la posibilidad de convocar unas elecciones autonómicas a corto plazo.

La dirigente regional ha explicado que "si no hubiera sido por los 21 aviones que me he dedicado a comprar, y que sin ayuda del Gobierno hemos traído a España con material sanitario, lo que hubiera ocurrido en las residencias y hospitales no os lo podéis imaginar".

"Si no llega a ser porque nosotros cerramos los colegios en la CAM, el Gobierno y las demás CCAA hubieran reaccionado una semana más tarde. Con lo cual, lo que hubiera pasado en residencias y hospitales es de película, nos hubiéramos visto como EEUU enterrando a las personas en fosas en línea. Si eso llega a ser aquí en Madrid, no quiero ni saber que hubieran dicho", ha lamentado recordando los continuos ataques del PSOE.

Descarta convocar elecciones

Ayuso también se ha referido a las amenazas de una moción de censura vertidas por los socialistas en la CAM en las últimas semanas. La presidenta regional ha explicado que tras ellas, ha valorado "todos los escenarios", pero ha descartado la posibilidad de convocar elecciones.

"Desde luego no voy a convocar elecciones porque lo que quiero es dar estabilidad a la región. Frenar un posible rebrote, que aumente el empleo, reforzar nuestra sanidad…", han sido algunas de las metas que se ha marcado la presidenta madrileña. "Yo he contemplado todos los escenarios, pero desde luego no voy a convocar elecciones. Es una decisión que me compete a mí, no lo voy a hacer", ha asegurado en la entrevista en TVE.