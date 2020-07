Madrid limitará terrazas y anuncia un mayor control del ocio nocturno

La Comunidad de Madrid tomará la semana que viene nuevas medidas preventivas para evitar contagios y versarán sobre todo en limitar reuniones de personas y mayor control sobre el ocio nocturno.

En este sentido, el Gobierno regional estudia iniciativas que eviten aglomeraciones de personas con la opción de limitar el número de personas que acuden a las terrazas, tal y como ha avanzado en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Zapatero ha agregado que los aspectos que influyen en la transmisión del virus son las aglomeraciones y la movilidad, algo relacionado con los brotes concretos que se han detectado en la nueva normalidad, pues la población vuelve a recuperar el contacto social.

Por ello, ha dicho que habrá nuevas medidas relativas a prevenir el coronavirus la semana que viene y que se estudian diversos aspectos como las reuniones o las personas que se congregan juntas en las terrazas, así como aspectos que fomenten mayor control en el ocio nocturno.

A su vez, ha explicado que Madrid no ha ampliado el uso obligatorio más generalizado de la mascarilla, que ahora se pauta cuando no se puede mantener distancia social, porque su empleo está muy extendido como ha recogido el propio Ministerio de Sanidad, al reconocer que es la región en la que más se usa. No obstante, el viceconsejero de Salud Pública ha asegurado que Madrid puede reconsiderar su decisión en función de cómo evolucione la pandemia.

Barajas: 77 casos importados

En cuanto al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Zapatero ha dicho que es un aspecto "preocupante" al detectarse ya 77 casos importados y teniendo en cuenta que han transitado ya por sus instalaciones 150.000 personas en lo que va de mes.

Tras recalcar que la mayoría de casos detectados proceden del continente americano, Zapatero ve necesario que se establezca la obligatoriedad de presentar una PCR negativa a la hora de embarcar para aumentar los controles en turistas, algo que sería "bueno" para impedir la trasmsión de la enfermedad. También ha desvelado que el Ministerio de Sanidad comparte esa "preocupación" que tiene Madrid.