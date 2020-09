Díaz Ayuso: "Desde el mes de mayo le dije al Gobierno lo que íbamos a hacer con la vuelta al colegio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado este miércoles en los estudios de esRadio en el programa Es la Mañana de Federico, donde ha estado analizando las dificultades de la vuelta al colegio en plena pandemia y con la improvisación demostrada por el Ejecutivo.

Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid ha sacado pecho del trabajo que ha realizado su Ejecutivo "desde mayo" para preparar la vuelta al colegio de forma segura porque "no podemos volver a encerrarnos en casa. Un confinamiento debe ser la última de las medidas, debemos evitarlo".

En este sentido, se ha quejado de que "en el primer momento de la pandemia lo hicimos bien porque todos arrimamos el hombro" y considera que ahora "no es el momento de huelgas, ni de amenazas ni de acosarnos en los colegios".

Según ha dicho, lo que tiene que primar en la vuelta al colegio es normalizar la situación con la mayor seguridad posible y por eso considera que "los colegios van a ser muy seguros porque se van a poner en marcha muchas medidas de higiene y seguridad, muy estrictas. Medidas que no se tienen en los hogares", por ejemplo.

Para Ayuso, "la prioridad" entre todas será "la educación especial" porque "mientras yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid, la educación especial va a ser mi niña bonita".

Sobre la posible moción de censura que quiere llevar acabo el PSOE, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que ahora la izquierda "ha visto que tienen una ocasión única por la epidemia, un momento oportuno para intentar cambiar las cosas" en la Comunidad de Madrid.

También ha hablado de los apoyos del PP por los ataques continuos del Gobierno de Pedro Sánchez. "Casado me apoya constantemente, no ha dejado de hacerlo. Me siento absolutamente respaldada por mi partido", ha señalado Ayuso.

La presidenta de la CAM ha anunciado que van a presentar una "operación retorno" que se hará "por quincenas". En este plan incrementarán el número de rastreadores y harán más test serológicos, además, ha contado que se están habilitando hoteles por si se dan varios casos dentro de una misma familia y que van a tomar medidas "para los espectáculos" entre los que ha incluido "los taurinos".

Tras las críticas recibidas desde el sector por la suspensión de la feria de Alcalá de Henares, Ayuso ha asegurado que ella es "defensora a ultranza del sector taurino" pero se ha justificado diciendo que "Madrid no está para fiestas de ningún tipo" y que el problema en las plazas de toros no es "el aforo" sino "los accesos". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha apuntado que "el sector público está arremetiendo contra el privado por una cuestión de salud y eso acarrea muchísimo desempleo". Sobre las medidas ha dicho que España necesita "una estrategia nacional" y ha destacado la soledad en la que se han sentido desde las CCAA.

