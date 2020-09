"No es la primera vez y tampoco será la última que amenaza con una moción de censura". Con esta frase responden fuentes de la Comunidad de Madrid a las palabras del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que este martes por la noche en una entrevista en la Ser aseguraba que su partido estudiaría proponer a una persona no socialista para la Presidencia de la Comunidad de Madrid en una futurible moción con tal de desalojar a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Desde el equipo de presidenta regional aseguran que "el PSOE utiliza y azuza la cortina de humo de la moción de censura para desestabilizar" al Gobierno madrileño. "Sería un error entrar en estas cuestiones porque nosotros estamos a cosas más importantes como la gestión de la Sanidad o la Educación con la vuelta a los colegios estos días".

"Sánchez quiere hacerse con la CAM"

Desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid recuerdan además que su socio de CS, Ignacio Aguado, ya ha reiterado el múltiples ocasiones que no hay ninguna manera de que la moción salga adelante.

"Este es un tema que solo le interesa al PSOE. Pedro Sánchez quiere, por todos los medios, hacerse con la Comunidad de Madrid pero con sus tretas no nos va a deteriorar ni a despistar de nuestra labor", aseguran en el equipo de Ayuso. "Confiamos en la palabra de nuestro socio y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando", sentencian.

Una confianza a la que se suman en Génova. Desde la dirección nacional del PP aseguran que tienen la palabra de Inés Arrimadas de que el Gobierno de la CAM se va a mantener a pesar de las negociaciones en materia presupuestaria de los naranjas con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, comenzaba su rueda de prensa habitual de los miércoles tras la reunión del Consejo de Gobierno presidida por Ayuso refiriéndose al anuncio hecho por José Manuel Franco para descalificarlo de plano. Aguado, portavoz del Ejecutivo autonómico, aseguraba, recordando las inquietudes de la ciudadanía madrileña con respecto a la pandemia, que "la principal preocupación, especialmente de las familias más vulnerables, no es la moción de censura que quiere impulsar el PSOE.

Por eso, le pido al presidente del Gobierno de España que sea coherente, que no se puede pedir unidad a nivel nacional y no defender la unidad en las regiones donde ellos no gobiernan". Además, reclamaba a los socialistas madrileños que "si realmente quieren ayudar, que se sienten, que negocien y que aprueben los próximos Presupuestos de la Comunidad de Madrid de cara al 2021, será su mayor aportación" afirmaba.