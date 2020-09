Ayuso anuncia las medidas para un cierre parcial de Madrid que evite el confinamiento total

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparecía a las cinco de la tarde en la Real Casa de Correos para afirmar que "vienen semanas difíciles" y anunciar restricciones a la movilidad en treinta y siete áreas de la Comunidad. Lugares en los que vive cerca de un millón de madrileños, quienes no podrán salir salvo para trabajar, llevar a los hijos al colegio o acudir a citaciones judiciales, entre otras causas de "fuerza mayor".

Se trata de distritos del sur de Madrid capital como Carabanchel, Usera, Villaverde o Villa de Vallecas, señalados en las últimas semanas por el alto nivel de contagios, de grandes ciudades del sur como Getafe, Parla, Fuenlabrada, Humanes y Moraleja de Enmedio y otras del noreste como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Lugares donde, como repetía Ayuso, hay un claro desequilibrio entre el porcentaje de la población madrileña que representan, un 13%, frente al porcentaje de contagiados totales, el 25%, es decir, y como explicaba Escudero, "uno de cada cuatro contagios" que se producen en la Comunidad de Madrid. El titular de Sanidad detallaba también que en esas zonas se han producido en las últimas dos semanas 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, un ratio que justifica las restricciones a la movilidad dada además su "contigüidad geográfica" como explicaba el consejero.

Evitar el desastre económico

"Hay que evitar a toda costa el estado de alarma y el confinamiento, que es el desastre económico", ha sentenciado la presidenta de la Comunidad de Madrid que el lunes se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que las dos administraciones "trabajen unidas" para evitar que siga creciendo el virus.

"El presidente del Gobierno no viene a tutelar sino a colaborar", ha avanzado Ayuso en una clara advertencia a La Moncloa, pero no lo ha dejado ahí: "Un virus de estas características no entiende de fronteras, ojalá la reunión hubiera sido antes", ha lamentado. Recuerdan fuentes de la CAM que la presidenta madrileña ha enviado hasta seis cartas al líder del Ejecutivo para tratar de reunirse, sin encontrar respuesta hasta ahora.

"Ahora, las medidas de restricción de movilidad son extraordinarias pero necesarias", ha continuado la presidenta regional. "Unas medidas que están basadas en datos y en un estudio serológico, y no en el ojo clínico", ha advertido.

Las medidas

Las medidas afectan a estas 37 zonas, salvo la de limitar las reuniones sociales en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas (hasta el momento estaba permitido hasta un total de 10), que se trata de una medida de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Madrid.

Estas son las medidas concretas para las 37 zonas que entrarán en vigor el lunes 21 a las 00.00 horas y que se revisarán cada 15 días: