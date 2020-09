El PP abrirá expediente informativo a Fernández Díaz y esperan "que deje el carné por voluntad propia"

Siguiendo lo que establecen sus estatutos, el Partido Popular va a abrir expediente informativo a Jorge Fernández Díaz después de conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado al exministro del Interior en la operación Kitchen.

"La apertura de expediente informativo se convierte en disciplinario cuando hay apertura del juicio oral", explican fuentes populares que esperan "no tener que llegar a este punto" y a su expulsión, ya que aguardan a que Fernández Díaz deje su carné de afiliado al PP "por voluntad propia" para no "perjudicar al partido".

Desde Génova insisten en que la dirección de Pablo Casado será "ejemplar", y que "caerá el que tenga que caer" si un juez confirma los hechos. "Si un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará sino que me ocupará y tomaré todas las medidas que nuestros estatutos contemplan", sentenció Pablo Casado en una entrevista en Cope la semana pasada.

En esas declaraciones, también ha pidió que se tome "el mismo rasero para todos". Insisten desde Génova en la necesidad de que se "respeten" los procedimientos judiciales y se tenga "prudencia" porque "ya hemos tenido suficiente pena de telediario con otros casos que luego han quedado en nada".

Y afean una vez más que la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado también a García Castellón la citación como investigada de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "esté en manos de Dolores Delgado" y sea el Gobierno el que la controle.