Pasadas las dos de la tarde de este lunes, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso comparecían de forma conjunta en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El líder del Ejecutivo y la presidenta regional anunciaban que habían alcanzado un acuerdo para crear grupos de trabajo conjuntos para frenar al coronavirus.

La primera reunión del "Grupo COVID-19" tiene lugar este mismo lunes por tarde en la sede de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. En ella, participarán el vicepresidente consejero de Deportes, Transparencia y portavoz regional, Ignacio Aguado; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y los ministros de Sanidad y de Política Territorial y Función Pública, Salvador Illa y Carolina Darias.

Este encuentro, "que se mantendrá con periodicidad semanal, tiene como objetivo coordinar y planificar la respuesta ante el COVID-19 en la región desde ambas administraciones públicas", explican desde la CAM, pero más allá de los futuros acuerdos,Isabel Díaz Ayuso ya ha trasladado este lunes a Sánchez una serie de peticiones durante sus casi dos horas de reunión en Sol.

Más médicos

Desde la CAM explican que "España tiene un problema de falta de médicos y enfermeros" . "No nos podemos engañar, no hay médicos en España, no los hay por varios motivos, el más importante porque no hay oferta educativa", ha asegurado la presidenta madrileña.

"Por eso, tenemos que realizar un plan a 6-10 años para que podamos cubrir en el futuro las jubilaciones masivas que se van a producir. Y no se trata de que Madrid haga incentivos y traiga sanitarios de otras comunidades autónomas, me produce hasta una sensación de deslealtad con otras comunidades que estamos pasando por lo mismo, el problema lo tenemos todas las autonomías y todos los presidentes. Tenemos que intentar dar incentivos a corto plazo para que médicos vengan a España a trabajar y podamos mientras tanto cubrir esta situación", ha explicado Ayuso.

Fondos económicos

"También hacen falta recursos económicos. Gracias al primer fondo del Gobierno, junto con los recursos de la Comunidad de Madrid, hemos podido hacer contrataciones extraordinarias, pero durante 2021 vamos a seguir teniendo este problema", ha trasladado la presidenta de la CAM al del Gobierno.

Plan de movilidad y Barajas

Desde la Comunidad de Madrid, Ayuso ha "rogado" al Gobierno que se puedan "hacer estrategas conjuntas (de movilidad) en zonas estratégicas de la región, porque somos muy vulnerables, somos el km 0 de las carretas, de las líneas ferroviarias, tenemos el aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid Barajas".

"Le ruego al Gobierno que, con nuestra ayuda, con los medios de la Comunidad, y con fórmulas creativas de colaboración, se puede conseguir saber quién entra en nuestro país, para que entre todos podamos protegernos, del mismo modo que se le solicita a un español cuando va a su país", ha exigido Ayuso.

Además, desde la región piden al Ejecutivo trabajar en un hospital de campaña para Barajas y para otras zonas estratégicas, donde se puedan hacer tests rápidos.

Refuerzo policial

"En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tenemos competencia autonómica y carecemos de competencias para limitar nuestra comunidad. Necesitamos FFAA en materia de desinfección, pero sobre todo que nos ayuden y podamos hacer que estas medidas que estamos aplicado en estas zonas sean justas", ha explicado Ayuso que ha destacado la necesidad de ayudar a las policías.

Ley para pandemias

Ayuso también ha pedido "una normativa que sea clara, concisa y, sobre todo, que se cumpla, que es uno de los problemas que estamos teniendo muchos presidentes autonómicos, el cumplimiento de las cuarentenas. Por eso, nosotros nos comprometemos, en base a nuestra experiencia, a redactar una ley orgánica para pandemias que nos ayude a sortear estas dificultades durante este tiempo".

"Al final somos 17 administraciones sanitarias, la epidemia va a durar un tiempo más y no tenemos herramientas legales que nos garanticen que se cumplen las ordenanzas. Por eso, yo creo que hace falta esta ley estratégica que nos sirva de paraguas a todas las CCAA para que los ciudadanos sepan unas normas básicas a las que atenerse mientras dure la epidemia", ha explicado la presidenta regional.

Bajas laborales

"También tenemos que tener claro las bajas laborales, qué podemos hacer y qué pueden hacer las empresas, al final esto recae sobre los propios empresarios y está causando un gran perjuicio. Tenemos que ayudar a los empresarios para ver de qué manera, si a través de la Seguridad Social, igual que pasa con los autónomos, echamos una mano en este sentido", ha pedido Ayuso.

Adaptación del currículum escolar

En materia educativa, Ayuso ha solicitado medios para actuar contra el absentismo escolar. "Tenemos que adaptar el curriculum, porque hay asignaturas que son irrenunciables, fundamentales. Podemos estudiar cuáles son y aparcarlas mientras tengamos que estar desdoblando aulas", ha pedido Ayuso a Sánchez.