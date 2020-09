Illa entra en guerra con la CAM y boicotea el anuncio de las nuevas medidas

La tregua entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid firmada este lunes por Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso no ha durado ni cinco días. La Consejería de Sanidad madrileña ha anunciado este viernes ocho nuevas zonas de confinamiento: Campo de la Paloma y Rafael Albeti (Puente de Vallecas), Doctor Trueta y Miguel Servet (Alcorcón), Panaderas (Fuenlabrada), García Noblejas (ciudad Lineas, Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro) y Orcastitas (Usera).

Unas medidas que para el Ministerio de Sanidad son insuficientes. Salvador Illa ha comparecido en rueda de prensa, en paralelo a la del viceconsejero de Sanidad de la CAM, Antonio Zapatero, para asegurar que la Comunidad de Madrid no ha hecho caso a sus recomendaciones de cerrar todo Madrid. El ministro ha recordado que "el Gobierno es el que da las recomendaciones, pero las autonomías deciden".

Visiblemente molesto, el titular de Sanidad ha reiterado que "van a venir semanas muy duras y complicadas, pero que se va a conseguir si hacemos lo que se tiene que hacer". Por eso, Salvador Illa ha pasado a detallar las cuatro recomendaciones que trasladaron a la Comunidad de Madrid. La primera de ellas, la de ampliar las restricciones de movilidad a toda la ciudad de Madrid y a los municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que la CAM sólo valora el cierre de las zonas con una incidencia acumulada de 1.000 casos por 100.000 habitantes.

Esa es la primera de las cuatro recomendaciones que desde el Gobierno se ha trasladado a la Comunidad de Madrid. Además, Illa ha dicho que se ha pedido que "se mantenga el permiso de circulación dentro de estas áreas, pero que se recomiende evitar todo movimiento innecesario dentro de la Comunidad de Madrid".

La tercera recomendación trasladada el Gobierno regional es la de que "se prohíba el consumo en barra a toda la comunidad autónoma", no sólo a las zonas confinadas. Y por último, el ministro de Sanidad ha dicho que se ha pedido que "en todo el territorio se restrinja la ocupación de las terrazas al 50%".

Preguntado sobre si no ha habido entendimiento con el gobierno madrileño o si no está satisfecho con la decisión de la Comunidad, Illa no ha querido "entrar en reproches" pero sí ha dejado claro que quería trasladar con "transparencia" las recomendaciones del Ejecutivo central y del Ministerio para tomar el control de la pandemia en esa región.

Las decisiones sobre cómo gestionar la situación corresponden a Madrid, ha insistido el ministro, que ha reiterado que su comparecencia era para "poner en valor las recomendaciones" que ha hecho el Gobierno y que, a su juicio, son las que tendría que tomar la Comunidad presidida por Isabel Díaz-Ayuso.

Antonio Zapatero ha declarado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid toma sus decisiones para afrontar el coronavirus en base a "criterios técnicos" y ha defendido que ya aplicaron "medidas contundentes" que entraron en vigor esta misma semana.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad ha manifestado en su cuenta de Twitter que "más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas". "Las medidas que estamos tomando son las adecuadas. Test masivos, aforos, cuarentenas y, el resto, a seguir adelante. Y Barajas...", ha escrito.

Illa ha destacado que todas las comunidades "en su inmensa mayoría" están actuando "con mucha determinación" tomando medidas que, a veces, no son fáciles y, por eso, el Ministerio ha estimado oportuno dar a conocer las recomendaciones a Madrid que, ha dicho, considera que "son las mínimas que hay que tomar" controlar la pandemia.

En este sentido, el ministro ha avisado de que "hay que hacer esto, no hay otro atajo. Hay que actuar con determinación". Así, Illa ha asegurado que los consejos vertidos se basan en la experiencia acumulada en estos meses, en el criterio de los técnicos del Ministerio de Sanidad y en una situación pandémica con los indicadores que hay en la región de Madrid.

No obstante, y preguntado por lo que tiene que pasar para que el Gobierno actúe, Illa se ha limitado a contestar que la comunidad es a la que le corresponde adoptar las medidas para frenar al virus, si bien, y aunque seguirá funcionando el Grupo COVID-19, el Gobierno va a realizar un ejercicio de "transparencia" a la hora de informar sobre lo que consideran más oportuno que se debe hacer para frenar los contagios.

"En estos momentos no vale un cierto gradualismo, hay que actuar con determinación y esto es lo que el Gobierno de España quiere trasladar hoy a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y del conjunto de España", ha sentenciado el ministro de Sanidad, para insistir en que "hay que actuar con determinación para tomar el control".