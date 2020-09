La CAM contesta a Illa: "Hace cuatro días le parecían 'muy adecuadas' y desde entonces no ha ocurrido nada nuevo"

La rueda de prensa del viceconsejero de Sanidad de Madrid y la directora de Salud Pública para anunciar las nuevas zonas afectadas por las restricciones ha contado con un contratiempo no esperado para los dos técnicos madrileños: el ministro de Salvador Illa salía públicamente y de forma simultánea a manifestar su desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Así, tanto Antonio Zapatero como Elena Andradas se han visto obligados a salir al paso de la ofensiva que en esos mismos instantes estaba protagonizando el ministro contra la Comunidad de Madrid. El viceconsejero madrileño ha explicado una y otra vez –a preguntas de la prensa– que en los últimos cuatro días "no ha pasado nada" que obligue a endurecer aún más las restricciones.

Hace cuatro días al Ministerio de Sanidad le parecían estas mismas medidas "muy adecuadas", ha recordado Zapatero. Y desde entonces, "no ha ocurrido nada" para que haya cambiado de criterio.

No obstante, el alto mando de la Consejería de Salud madrileña ha reconocido que, en la reunión que mantuvieron el jueves, desde el Ministerio se les recomendó ampliar las restricciones a toda la ciudad de Madrid y a los municipios con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "Se les argumentó" por qué no hacerlo, ha señalado Zapatero.

"Me parece fundamental que vayamos de la mano y seguiré encantado de trabajar en un espacio de colaboración" con el Gobierno. Pero ese espacio de colaboración "no debe ser un espacio de imposición", ha dicho el viceconsejero madrileño, que ha pedido "criterios homogéneos en todo el Estado español: hay alguna comunidad autónoma con una incidencia superior a la que habla el ministro y no se ha planteado nada".

En la misma línea se han expresado después fuentes del Ejecutivo autonómico que en declaraciones a Europa Press han considerado una "discriminación" que Illa pida "el confinamiento" para Madrid pero no para el resto de España. Es una "discriminación" a la que se van "acostumbrando".

Escudero está de acuerdo

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este viernes que es "el primero" que está de acuerdo con las medidas anunciadas este viernes.

"El equipo de la Consejería de Sanidad está de acuerdo con estas medidas, yo el primero, y así se lo he hecho saber al ministro de Sanidad", ha aclarado el consejero en un tuit en el que niega una información de la Cadena Ser, que apunta a que Escudero está de acuerdo con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "con que hay que tomar medidas más drásticas en Madrid". Escudero ha aseverado que "la Comunidad de Madrid siempre ha actuado con determinación para proteger a sus ciudadanos, y lo seguirá haciendo".