El portavoz del Grupo Covid del Gobierno y la CAM dimite 48 horas después de su nombramiento

El exjefe de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Emilio Bouza, ha dejado su cargo como portavoz del Grupo Covid-19 dos días después de su nombramiento.

El Fernando Simón del grupo de colaboración entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, ha dimitido después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareciese por sorpresa en rueda de prensa para pedir medidas más contundentes a la misma hora que el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Escudero, anunciaba la ampliación de restricciones a ocho distritos sanitarios.

Según su carta de dimisión, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Bouza afirma que aceptó el cargo "al percibir la demanda como una obligación y como un deber" para la comunidad y la nación. Pero las circunstancias de los dos días siguientes, "junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25", le obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento.

Bouza explica que seguirá trabajando al servicio de la Salud, pero se desmarca del Grupo Covid por las "actuales circunstancias": "Seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades, Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud, pero sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias", concluye la carta de dimisión.

El PSOE atribuye la dimisión a la "falta de rigor"

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha calificado de "tremendamente negativa" la dimisión del doctor Emilio Bouza.

"Es tremendamente negativa su dimisión, no conocemos las causas, pero todo hace pensar que tras las medidas anunciadas el viernes, un profesional de su competencia y de su nivel de conocimiento, no sea compatible con la falta de rigor que revelan las medidas anunciadas por el Gobierno regional", ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios.