Aguado desafía a Ayuso y dice que quiere "sentar" al Gobierno con Madrid

Ignacio Aguado lanzaba este jueves un desafío en toda regla a Isabel Díaz Ayuso en medio del enfrentamiento de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de Pedro Sánchez. El vicepresidente autonómico y portavoz regional de Ciudadanos elegía primero las redes sociales y después el prime time televisivo, en concreto el del Telediario de Televisión Española, para arremeter de manera indubitada contra la estrategia del Ejecutivo madrileño, que recurrirá las restricciones a Madrid capital y otras nueve ciudades de la región que según la orden del ministerio de Sanidad publicada este mismo jueves deberían entrar en vigor este mismo fin de semana.

En un tuit publicado a primera hora de la tarde, tras haber asistido junto a Ayuso al pleno de la Asamblea de Madrid, Aguado ya dejaba clara su discrepancia, afirmando que aunque "el Gobierno ha llegado tarde" sin embargo, a su juicio, "al fin reconoce que es la única salida. Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas" concluía.

Desde Cs llevamos meses pidiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia El Gobierno ha llegado tarde, pero al fin reconoce que es la única salida. Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) October 1, 2020

Lejos de rectificar, en su entrevista en la cadena pública reiteraba con mayor contundencia si cabe el mensaje. "Quiero sentar a las administraciones" afirmaba, ofreciéndose de mediador entre el Gobierno central y el gabinete del que él mismo es número dos y portavoz, al tiempo que desafiaba a Ayuso arremetiendo contra los anunciados recursos autonómicos contra las medidas de Sanidad.

"No creo, honestamente, que el mejor lugar para tratar de buscar soluciones a este drama sean los tribunales" afirmaba, argumentando que las sentencias podrían "tardar semanas" y, afirmaba con énfasis, "no tenemos semanas".

Aunque sin duda ha llegado a su punto álgido, el conflicto cada vez menos disimulado entre Aguado y Ayuso no es nuevo, y la desconfianza entre ambos cada vez es mayor, como trasladan sus respectivos entornos. Fuentes cercanas al vicepresidente dicen no comprender la actuación de la presidenta en los últimos días. "Pidió criterios iguales para todos, ahora los tiene y no los quiere" lamentan, mientras que otras fuentes próximas a Ayuso acusan a Aguado de situarse en "la equidistancia, cuando es parte del Gobierno. Ojalá lo defendiera con uñas y dientes" sentencian, informa Míriam Muro.

Un clima cada vez más irrespirable con una legislatura autonómica que tiene tres años por delante.